В деревне на родине Лукашенко интернет в несколько раз быстрее, чем в центре Минска 15.07.2019, 19:11

Согласно исследованиям, мобильный 4G интернет в Беларуси признан худшим в Европе.

Инфраструктурный оператор передачи данных BeCloud запустил карту покрытия страны связью стандарта LTE. Можно посмотреть зоны покрытия и проверить среднюю скорость базовых вышек, пишет the-village.

Видно, что связью LTE охвачены почти все города и поселения в стране, за некоторым исключением: например, ее нет в Бегомле, Высоком, Телеханах, Давид-Городке, Турове, Друе, Нарочи и других.

На карте можно включить отображение базовых станций и посмотреть на характеристики вышек.

Например, на родине Александра Лукашенко – в деревне Александрия – базовая станция обеспечивает среднюю скорость в 32,22 Мбит / сек. И это в несколько раз выше, чем у многих базовых станций в центре Минска.

Фото: the-village.me/

В центре столицы во многих местах средняя скорость держится на уровне 11-18 Мбит/сек. Но есть показатели еще ниже. Например, вышка возле Дворца Независимости дает 10,11 Мбит/сек, базовая станция возле Дома Правительства, на улице Советской, дает среднюю скорость только в 9,32 Мбит/сек.

Фото: the-village.me/

Но есть в Минске и высокие скорости: так, базовая станция на Кирова 8 дает 33,84 Мбит/сек. Одна из самых высоких скоростей – у базовой станции на проспекте Победителей, 20: там средняя скорость составляет целых 41,13 Мбит/сек.

Согласно некоторым исследованиям, мобильный 4G интернет в Беларуси признан худшим в Европе.