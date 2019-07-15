Участники «мусорного протеста» перекрыли Московское большое кольцо 15.07.2019, 19:20

Жители Орехова-Зуева протестуют против вырубки леса для строительства мусорного полигона.

Активисты, выступающие против вырубки леса ради строительства мусорного полигона вблизи подмосковного города Ликино-Дулёво, в понедельник, 15 июля, перекрыли трассу А108 (Егорьевское шоссе) в районе деревни Слободище, передает DW.

Как передает информагентство "Интерфакс", около сотни местных жителей собрались в лесу, чтобы помешать его вырубке. Несколько активистов были задержаны полицией.

В то же время на видео, опубликованном в Telegram-канале журналистов проекта Baza, видно, как люди в форме "Росгвардии" бьют местных жителей дубинками. По информации журналистов Baza, у одной из участниц митинга, Светланы Каревой, врачи диагностировали травму головы и ушиб шеи.

В Орехово-Зуевском районе Мособласти бойцы Росгвардии жёстко разогнали митинг против свалки.



Активисты сообщают о том, что у их сторонницы Светланы Каревой – перелом позвоночника. Врачи это пока не подтвердили – у Каревой диагностировали травму головы и ушиб шеи. pic.twitter.com/jsUZNTqWnc — baza (@bazabazon) July 15, 2019

В ЖКХ Подмосковья вырубку леса объясняют противопожарными мерами

Реагируя на сообщения о протестах, в министерстве ЖКХ Подмосковья заявили, что окончательное решение о строительстве полигона пока не принято, а вырубка леса вблизи Ликина-Дулёва проводилась для создания противопожарной просеки.

Протесты местных жителей против возможного строительства мусорного полигона в их районе идут уже несколько недель. В середине июня 2019 года активисты уже перекрывали Егорьевское шоссе в знак протеста против вырубки леса, которая, по их мнению, велась ради подготовки места для строительства полигона.

Протесты против мусорного полигона в Орехове-Зуеве

Разговоры о том, что вблизи Орехова-Зуева планируется постройка крупного мусорного полигона, начались несколько лет назад. Однако особенно активно эта тема начала обсуждаться летом 2017 года, после того, как президент России Владимир Путин во время "прямой линии" отдал распоряжение закрыть расположенный в Балашихе мусорный полигон "Кучино", на котором до того времени, по информации "Новой газеты", перерабатывалось до 80 процентов столичных отходов.

Тогда же в СМИ появилась информация о том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев собирается построить новый мусорный полигон в Орехове-Зуеве.

Планы строительства мусорного полигона вблизи роддома

Изначально планировалось, что мусороперерабатывающий полигон будет построен около поселка Пригородный, который находится рядом с городом Орехово-Зуево. В случае реализации проекта, мусорный завод оказался бы в непосредственной близости от орехово-зуевского роддома.

Узнав об этом, жители города организовали ряд акций протеста против планов строительства. После многочисленных обращений жителей города губернатор московской области Воробьев пообещал в конце июня 2017 года, что для строительства полигона будет выбрано другое место.

В мае 2018 года в орехово-зуевском районе прошли аналогичные акции протеста против строительства свалки у деревни Алексеевская сельского поселения Соболевское.

Живая цепь вблизи деревни Старово

В марте 2019 года жители города Ликино-Дулёво, ранее входившего в Орехо-Зуевский район, выстроились в живую цепь, чтобы не пустить на территорию леса близ деревни Старово сотрудников компании "Хартия", которые, по мнению местных жителей, собирались подготовить место для строительства мусорного полигона в лесу.

Согласно программе "Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 годы", на территории Московской области ежегодно захоранивается порядка 11,1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), что составляет 20 процентов всех образующихся в России ТКО.

В 2018 году по России прокатилась целая волна так называемых "мусорных протестов". В них участвовали, в частности, и жители подмосковных городов Волоколамск и Коломна.