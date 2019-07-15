В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов 3 15.07.2019, 20:17

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Фото: Reuters

На Трубной площади проходит встреча с независимыми кандидатами в Московскою городскую думу.

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с акции.

На акции выступили кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Сергей Митрохин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Максим Круглов, Константин Янкаускас. Они заявили о том, что члены избирательной комиссии идут на фальсификации с целью не допустить их к выборам. Оппозиционеры призвали всех выходить на акцию каждый день.

Ранее Соболь и Жданов призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов.

Десятки оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что подписи, которые они собрали в свою поддержку для регистрации на выборы, незаконно бракуются городской избирательной комиссией. По словам оппозиционеров, сотрудники комиссии сознательно делали ошибки в их именах и фамилиях, чтобы потом на этом основании признать подписи недействительными. Также зафиксированы случаи, когда кандидатам заявляли, что люди поставившие за них подписи умерли или не существуют.

В воскресенье независимые кандидаты провели в центре Москвы акцию протеста против недопуска их до выборов. В районе Пушкинской площади собрались несколько тысяч человек, которые потом дошли до городской мэрии. Позже они заявили о бессрочной забастовке возле здания Мосгоризбиркома. Они требовали встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым. Акцию протеста разогнали сотрудники полиции применив грубую силу. Было задержано 39 человек, среди них оказались и организаторы акции – Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

После этого глава Мосгоризбиркома в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что готов встретиться со всеми оппозиционерами в понедельник, "если они к нему придут". По словам оппозиционных кандидатов, встреча с Горбуновым не состоялась. Они потребовали публичного диалога в присутствии журналистов. Глава Мосгоризбиркома заявил, что ведёт только личный приём и не будет встречаться под камеры.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.