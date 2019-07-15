Украина заменит 12 послов, в том числе в США 7 15.07.2019, 20:40

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Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

В Офисе президента Украины сообщили, что в ближайшее время заменят 12 руководителей посольств, в том числе в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посла Украины в США. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - говорится в сообщении офиса в Twitter.

Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема і посла України в США. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів. — Офіс Президента (@APUkraine) July 15, 2019

Отметим, что в данный момент украинское посольство в США возглавляет Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году.