«Давайте я министра свожу в Польшу за свой счет и покажу ему все аптеки» 36 15.07.2019, 20:46

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Почему у соседей лекарства стоят гораздо дешевле?

Минздрав предложил белорусам прислать фото чеков на лекарства, купленных за границей, если их цена отличается от цен на аналогичные препараты в Беларуси.

Специалисты Минздрава проводят анализ стоимости лекарств в рамках «работы по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств». Обсуждение открыто на странице министерства в Фейсбуке, пишет «Солидарность».

«Словно уборщица Минздрава добралась до аккаунта и выспрашивает в фейсбучике то, что ей любопытно, но недоступно»

Приведем некоторые комментарии пользователей, откликнувшихся на предложение Минздрава.

Ольга Хаменко: «Куплено в Польше, для справки, рыбий жир (норвежского производства — прим. «С») в Польше менее 20 рублей, у нас — 34.40 в городской (некоммерческой аптеке). Белорусам в РБ покупать слишком дорого, и качество препаратов...»

По мнению Натальи Дорошкевич, цена — это не главная проблема.

«Самая большая проблема — это, когда врач назначает лекарство, а ты приходишь в аптеку, и тебе говорят, что лекарства нет ни в одной аптеке города. Выходишь на таблетка.бай, а там написано, что лекарства нет в продаже с такого-то числа такого-то месяца — не продлена лицензия. ...И что делать пациенту-гипертонику, который зависит от этого препарата? Ведь белорусских аналогов нет на многие лекарства, а другие препараты неэффективны».

«Нелепо звучит это предложение, — считает Наталья Качура. — Словно уборщица Минздрава добралась до аккаунта и выспрашивает в фейсбучике то, что ей любопытно, но недоступно. Неужели МЗ не имеет доступа к отчетам аптек о проданных лекарствах и о ценах на них?

...Снижать цены, потому что в другой стране дешевле — странное решение для представителей министерства. Это бабуси на рынке так могли бы делать. А от представителей государства такое читать странно. По сравнению с зарплатами других стран, лекарства в Беларуси должны раздаваться с приплатой».

Алексей Кондратович делится способом определения вменяемости ценообразования по лекарствам: «Снимаете список 200 самых продаваемых препаратов (убираем всякие цитрамоны и зелёнки) и сверяем цены через польские приложения. Возьмите Искамед и Минскую фармацию».

Юрий Зиссер предлагает сравнивать цены и с московскими аптеками: «В Москве нередко вдвое дешевле».

Люди пишут, что препараты для лечения аллергии в Москве дешевле в 3,5 раза. Некоторые лекарства для сердечников в 3 раза дешевле в Литве и в 4 раза в Польше. Также белорусы покупают за границей витамины, контрацептивы и препараты, восполняющие дефицит магния.

«Поисковики лекарств недоступны? Или министр с компьютером не знаком?»

Тема вызвала отклик и на дискуссионной площадке talks.by.

«А можно чеки на памперсы присылать? В Белостоке дешевле на 20 рублей. Чеки на лекарства вам никто не пришлет, потому что все оформляют ваты и они крепятся к ватам. Разве что ксерокопии. Но скажут, что это фальшивка, напечатанная в Польше. Давайте я министра свожу в Польшу за свой счет и покажу ему все аптеки. У поляков все витаминки стоят в разы меньше. Не то что препараты».

«Присылайте чеки, а мы вам подготовим новый список, запрещенный к ввозу».

«А сайты таблетка.ру и прочие поисковики лекарств недоступны? Или министр с компьютером не знаком? Что за очередное создание вида занятости? С чем он будет сравнивать цены, если большинство лекарств, покупаемых на территории РФ, здесь не продаются?»