Видеофакт: В Минске водитель набросился на велосипедиста прямо на проезжей части 32 15.07.2019, 21:00

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Водителя возмутило, что велосипедист едет по проезжей части.

Водитель «Шкоды» с регистрационным номером 9040EA7 набросился на велосипедиста на улице Козыревской в Минске, передает nn.by.

Водителя возмутило, что велосипедист едет по проезжей части и решил совершить самосуд. Он подрезал велосипедиста, вышел из салона, толкнул его, а потом еще и ударил ногой.

Велосипедист не сопротивлялся, а попросил видеозапись с регистратора автомобиля у водителя, который ехал сзади, чтобы обратиться в милицию.

В отношения водителя «Шкоды» могут возбудить уголовное дело за хулиганство.