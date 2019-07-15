«Выборный» эндшпиль 3 Гарри Каспаров

15.07.2019, 21:08

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Гарри Каспаров

О роли «выборов» в смене власти.

История с недопуском оппозиционных кандидатов к "выборам" в Мосгордуму широко комментируется в блогосфере. Причем, доминирующим является мнение, что власть допустила грубую ошибку – "глупо задраивать все люки...", "это неизбежно приведет к взрыву...", "недальновидная власть...", "тупая, самодержавная полицейщина своими руками готовит революцию"...

Обвинять в глупости и недальновидности авторитарный режим, который за 20 лет плавно перерос в единоличную диктатуру фашистского типа, сумев преодолеть при этом несколько серьезных системных кризисов, по меньшей мере, странно. Выживаемость режима всегда зависела от понимания доминирующих социальных настроений в стране. И на сегодняшний день, решение власти прикрыть лавочку под названием "выборы" связано с четким пониманием того, что уровень социального недовольства достиг точки, за которой манипулятивная "демократия" (технологии вбросов, "карусели" и т.п.) может уже не сработать. Особенно в крупных мегаполисах. И власть принимает совершенно логичное решение прекратить эти игры, потому что поддержание этой дорогостоящей витрины представительной демократии перестаёт окупаться.

Мафиозная структура, управляющая Россией, правильно оценила бессмысленность этих вложений.

В новой ситуации Система выбирает оптимальный алгоритм продления собственной власти. И переходит уже к более жесткому режиму управления исходя из того что, в условиях роста социального недовольства проведение любых выборов, с кандидатами, которые не до конца контролируются властью, чревато опасными последствиями. Т.е. режим учитывает опыт позднего СССР и понимает общие настроения в стране, которые через выборы могут создать дополнительные точки концентрации протеста. Даже победы весьма условно оппозиционных кандидатов в далеких от Москвы регионах, создали серьёзное напряжение в системе. Появление даже 2-3-х относительно независимых депутатов в Мосгордуме, означает нарушение внутренних правил поведения мафиозного клана.

Важно отметить, что сегодняшний протест выглядит уныло по сравнению с декабрем 2011 года. Это означает только одно: избиратели, наконец, поняли, что эти выборы являются фарсом. И соответственно власть реагирует на изменившиеся настроения людей. Т.е. пинок под зад внесистемным кандидатам (которые тщетно пытаются играть по "правилам") не должен привести, с точки зрения кремлевских политтехнологов, к каким-либо серьезным последствиям.

И тут мы приходим к выводам, которые были зафиксированы в документах Объединенного гражданского фронта более 13 (!) лет назад:

Эта власть сменится не на выборах. В демонтаже путинского режима контролируемые выборы могут сыграть только роль катализатора массовых протестов.

Сегодня настало время подвести черту под многолетними спорами "радикалов" с апологетами "мирного эволюционного транзита власти. Фашизоидный путинский режим падет в результате действий, не имеющих прямого отношения к выборам – внутренних мафиозных разборок, массового уличного протеста, болезненных внешнеполитических поражений, а, скорее всего, комбинацией вышеперечисленного.

И никакие "выборы" роли тут играть не будут.

Гарри Каспаров, kasparov.ru