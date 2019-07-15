Украинские ученые показали первую партию жемчуга, выращенного внутри моллюсков

Украинские ученые показали первую партию жемчуга, выращенного внутри моллюсков2
- 15.07.2019, 21:31
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Моллюсков украинские ихтиологи выловили прямо в Днепре.
Ученые из Херсона продемонстрировали публике первую партию настоящих жемчужин, которые были выращены в искусственных условиях. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает strana.ua.
Отмечается, что 200 маленьких жемчужин выросли в лаборатории, внутри местных моллюсков, которых украинские ихтиологи выловили прямо в Днепре.
Вместо песчинок, как в природных условиях, в них вкладывали бисер - до 20 штук. Такие моллюски жили в аквариуме вместе с рыбами и раками, а питались тем, что отфильтровали в воде.