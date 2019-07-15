Польский журналист: БАТЭ по-прежнему фаворит в противостоянии с «Пястом» 15.07.2019, 22:32

Мацей Калишук поделился ожиданиями от ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Журналист "Przeglad Sportowy" Мацей Калишук в интервью корреспонденту "Прессбола" поделился ожиданиями от ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Пястом" и БАТЭ. Первая игра, прошедшая 10 июля на "Борисов-Арене", завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок состоится 17 июля в Гливице.

- Я ожидал, что в первом матче БАТЭ будет действовать намного сильнее. Так что у меня есть некоторые проблемы с прогнозами. (Смеется.) Согласно статистике УЕФА: если команда добывает результативную ничью на выезде, то в 71 проценте случаев пробивается в следующий раунд. Но это только цифры. Не считаю, что в нашем конкретном случае 1:1 — залог успеха. БАТЭ по-прежнему фаворит. И вряд ли он снова сыграет так же плохо, как в первом тайме на “Борисов-Арене”. Жду равной игры, в которой борисовчане не позволят "Пясту" доминировать. Но и БАТЭ не дадут владеть мячом 70 процентов времени.