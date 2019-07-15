Протесты в Гонконге продолжаются Василий Головнин

15.07.2019, 22:40

Думаете, в Гонконге все закончилось? Ничего подобного.

Сегодня в его спальном пригороде, например, вновь прошла демонстрация с участием 115 тысяч человек. Против давления Пекина на эту бывшую британскую колонию с ее нынешним автономным статусом, в защиту условий ее передачи под власть КНР. Которые, как считают демонстранты, были обманом нарушены.

Некоторые, кстати, несли американские и британские флаги, транспаранты с надписью "Президент Трамп, спаси нас!" Ну, а если по-серьезному, то участники акции требуют себе dual universal suffrage - права на прямые всеобщие выборы главы администрации Гонконга и его парламента, Законодательного совета. И, конечно, полного отзыва скандального местного законопроекта, разрешающего выдачу на основную территорию КНР тех, кого пекинские власти приговорили к тюрьме или объявили в розыск. Это совсем недавно вызвало в Гонконге небывалые по размаху демонстрации протеста с участием по миллиону, а то и более человек.

Власти под этим мощным нажимом дали задний ход: глава администрации анклава Кэрри Лам объявила, что законопроект "мертв" и больше не будет обсуждаться. Однако он официально не отозван - и участники протестов видят в этом возможность обмана. Кстати, демонстранты требуют отставки самой Кэрри Лам как пекинской ставленницы.

И еще они требуют вышвырнуть из Гонконга перекупщиков с основной территории КНР. Которые выгребают в анклаве товары и вывозят их на материковую часть страны для перепродажи. Антикитайское раздражение в бывшей колонии это только усиливает.

Василий Головнин, Facebook