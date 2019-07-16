Евросоюз ввел санкции против Турции 16.07.2019, 7:33

Санкции означают сокращение финансовой помощи и урезание займов Европейского инвестиционного банка.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 15 июля, одобрил ограничительные меры в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочного бурения у берегов Кипра, сообщает dw.com.

Санкции, в частности, предполагают сокращение финансовой помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС, а также урезание займов в рамках кредитного механизма Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, в Брюсселе приняли решение о замораживании переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном сообщении с Анкарой и об отказе от ряда встреч с высокопоставленными турецкими политиками.

Кроме того, в отношении Анкары возможны дальнейшие "адресные меры", если Турция продолжит геологоразведку, отмечалось в проекте постановления. По данным источников агентства dpa, текст документа был одобрен 15 июля без изменений.

Эти точечные меры могут, в частности, коснуться конкретных лиц и компаний, имеющих непосредственное отношение к работам на шельфе.

"Провокации неприемлемы"

"Провокации Турции для всех нас неприемлемы, в этом вопросе мы - на стороне Кипра", - заявил государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth).

По мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно. Анкара с 1974 года считает воды возле оккупированной северной части Кипра своей территорией, в ЕС полагают, что они принадлежат республике.

О подготовке санкций участники саммита ЕС предупреждали еще 20 июня.