Зенон Позняк: Если народ будет помнить свой Грюнвальд, в нем возродится дух свободы 1 16.07.2019, 7:58

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Как белорусский национальный лидер впервые публично заявил о победе наших предков.

Впервые в новейшей истории Беларуси о Грюнвальде публично упомянули в 1990-м. Тогда в минском парке Янки Купалы собрались сотни поклонников национального возрождения, передает «Радыё Свабода». Перед людьми выступил белорусский национальный лидер, глава партии БНФ Зенон Позняк.

«Эта битва, в которой участвовало около 100 тысяч человек, решила нашу дальнейшую судьбу. Но посмотрите: почему долгое время, и в 1920-1930-е годы, и сегодня об этом празднике не упоминают (на официальном уровне – ред.).

Потому что те, кто правил на нашей земле, боялись, что если народ будет знать свою историю, помнить свой Грюнвальд – то в нем возродится дуx свободы, дуx борьбы. И этот дух восстанет не только против «коричневой чумы», но и против «красной чумы». Этого они и боялись», - сказал на митинге Зенон Позняк.