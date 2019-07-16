В Румынии уволены главы МИД и МВД 16.07.2019, 8:07

Виорика Дэнчилэ

Румынский премьер Дэнчилэ хочет улучшить имидж своей партии резонансными отставками.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в понедельник, 16 июля, объявила об уходе со своих должностей главы МИД Теодора Мелешкану и министра внутренних дел Кармен Дан. Оба уволенных политика, по утверждению Дэнчилэ, имели "плохой имидж" в глазах населения. Кармен Дан, как и Дэнчилэ, представляет Социал-демократическую партию, а Теодор Мелешкану - "Альянс либералов и демократов" (ALDE). МИД должна возглавить представительница ALDE Рамона Манеску, а министерство внутренних дел - сенатор от социал-демократов Николаэ Мога, сообщает dw.com.

Конкретные обвинения в адрес Мелешкану и Дан премьер-министр Румынии не назвала. СМИ утверждают, что дело в плохой координации процедуры выборов в Европарламент для граждан страны, живущих за рубежом. За организацию процесса отвечали оба министерства. 26 мая, во время выборов, во многие диппредставительствах Румынии выстроились длинные очереди, что приводило к беспорядкам. Многие так и не попали на участки. Кроме того, Кармен Дан не пользуется популярностью в связи с применением полицией слезоточивого газа в отношении антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 августа 2018 года.

Как полагают румынские СМИ, благодаря увольнению министров Виорика Дэнчилэ хочет улучшить репутацию социал-демократов в свете назначенных на 10 ноября президентских выборов. Предшественник Дэнчилэ на посту главы партии, Ливиу Драгня, в конце мая 2019 года был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции, что сказалось на имидже партии.