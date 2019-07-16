Белорус ушел из IT продавать чипсы – и счастлив 9 16.07.2019, 8:30

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Фото: onliner.by

История, в которой размер зарплаты решает не все.

Оказывается, белорусы могут не только приходить в IT, но и уходить из перспективной отрасли. Более того, чувствуют себя при этом прекрасно. Сайт onliner.by опубликовал рассказ Кирилла, который бросил PHP-программирование, ушел продавать чипсы на зарплату в пять раз ниже и безмерно счастлив, что не связал свою жизнь с IT.

Кодить нравилось со школы, но потом что-то пошло не так

Все началось со школы. Мне нравилась математика, я ходил во всякие кружки, активно программировал на Pascal и уже в 7-м классе знал, что и дальше пойду по этому пути. Так что было совершенно естественно, когда после 9-го класса я поступил в радиотехнический колледж. Учеба давалась легко, мне все нравилось, и я даже не подозревал, что скоро все изменится.

На третьем курсе мне показалось, что опыта уже достаточно для того, чтобы попробовать силы в коммерческом русле. Мне было 18 лет, хотелось работать и зарабатывать деньги. В итоге устроился в одну компанию, связанную с тогда еще вполне легальным онлайн-казино. Там я писал для WordPress модули, кодил на PHP. Тогда же стало приходить осознание: что-то не так.

Со временем я понял, что именно. Оказалось, что реальный процесс программирования отличается от того, что я себе представлял. Я рассчитывал на куда более творческий характер работы. В 19 лет я окончательно осознал: в разработке чувствую себя некомфортно. И это в маленькой компании, а в большой все наверняка будет еще хуже.

Надо было принимать решение. В то время у меня уже была девушка, с которой мы снимали квартиру. Средняя зарплата в IT на то время была неплохой, около $1000, в этом плане все было отлично. Но на душе кошки скребли.

Переломный момент настал в 2009 году. Я закончил колледж. Дальше надо было или поступать в БГУИР, или что-то кардинально менять. Родители хотя и кусали локти, но поддержали меня. Я хотел работать с людьми, хотел принимать участие в создании реального физического продукта, а не писать код, который даже пощупать нельзя. Кто-то нормально с этим живет. Мол, мне платят деньги, я готов быть винтиком, а через 30 лет накоплю на свое дело, и вот тогда-то начнется настоящая жизнь. А я хотел заниматься тем, что нравится, прямо сейчас.

Так я стал изучать логистику и маркетинг на заочном отделении БГЭУ. Одновременно нашел работу с самым низким порогом входа в сфере маркетинга и продаж — устроился торговым представителем, начал продавать чипсы и напитки по ларькам. Нравилось? Не совсем. Во-первых, по сравнению с программированием не очень хорошо получалось. Во-вторых, из-за недостатка времени возникли проблемы и с работой, и с учебой.

В общем, совсем скоро я оказался в веб-студии, где продавал клиентам сайты. Это были времена дизайна и Артемия Лебедева, когда каждый считал, что ему нужен собственный сайт. Вроде бы все хорошо, но я не видел перспектив для роста доходов.

Через полгода я уже работал в отделе маркетинга «Белмаркета». Помню, принес на собеседование книжку по маркетингу. Когда меня спросили, что я знаю, вытащил ее и сказал, что это моя настольная книга. Плюс рассказал пару анекдотов. Так в 20 лет меня взяли ассистентом маркетолога в крупную компанию.

Захотелось кушать — попытался вернуться в IT

А потом случился кризис 2011 года. Было очень жестко. Мы с девушкой только-только переехали на новую съемную квартиру. Девушка работала преподавателем, денег не было вообще. Аренду платили в долларах, который внезапно резко рванул вверх. Зарплату же мне выдавали в рублях и индексировать не собирались. Снова надо было что-то решать.

Поглядывая в сторону уже формирующейся IT-отрасли, подумал, что пора мелкими шажками туда вернуться. А что делать? Всем хочется кушать, особенно когда вышел из того возраста, когда можешь себе позволить сидеть на чьей-нибудь шее. Так я попал на работу в life:)

в отдел продуктового маркетинга, где помимо прочего пытался настраивать систему самообслуживания абонента.

Но зарплаты все равно не хватало. К этому присоединились проблемы в личных отношениях. Снова надо было решать. И снова я посмотрел в сторону IT, точнее в сторону недавно появившейся лаборатории EPAM. Мне был 21 год, я был готов туда пойти, тем более что была высока вероятность последующего трудоустройства в компанию.

Однако случилось следующее. В это же время мне позвонили из кадрового агентства. Видимо, где-то увидели мое резюме. И предложили рассмотреть позиции в подразделении Volvo Trucks и Japan Tobacco International. Я выбрал вторую и с тех пор там работаю. Еще ни капли не пожалел!

Разумеется, в EPAM я даже не звонил. В Japan Tobacco International мне предложили заниматься запуском новых продуктов. Это как раз то, что мне нравилось тогда. Для меня это была самая лучшая школа в жизни. И зарплата с ходу была почти такой же, какую бы я получал, будучи программистом. Но это был только стартовый оклад! Тем не менее, хватило и на аренду квартиры, и на отпуск, и на свадьбу.

За восемь лет я вырос до руководителя команды талантливых аналитиков, сегодня работаю напрямую с топ-менеджментом большой международной компании. С программированием уже давно никаких дел не имею. Сын недавно родился, какой там код! Хотя нет, с IT все-таки опосредованно связан — живу в новом районе, где много айтишников. Что ж, по крайней мере они не буйные ребята, среда для жизни комфортная.

О нынешней зарплате говорить не могу. Скажу так. Сегодня в международных компаниях на позициях, аналогичной моей, зарплата может превышать средний заработок айтишника в 1,5—3 раза, не считая дополнительных «плюшек».

Белорусам не хватает вызовов, мы привыкли жить в зоне комфорта

При этом хочу подчеркнуть, что у меня никогда не было цели заработать кучу бабла и уехать из Беларуси. Мне хотелось просто жить в родной стране той жизнью, какой хочешь, принимая себя и все возможные проблемы. Деньги — не самоцель, они придут так или иначе, если ты настоящий профессионал. Но как можно жить с ощущением вечного дискомфорта, что это не твое, что оно тебе чуждо? Это я о людях, которые выбирают или меняют профессию только ради денег.

Безусловно, доход — это один из ключевых факторов, но надо смотреть шире. В мире есть много работы помимо IT, которая может приносить удовольствие от процесса. Там ты можешь себя реализовать и достойно обеспечивать свою жизнь. Нужна смелость, чтобы использовать шанс и чем-то пожертвовать в самый ответственный момент — вот моя формула.

Мне вообще кажется, что белорусам не хватает вызовов. Мы привыкли жить в зоне комфорта. В школе тебя ведут с первого по девятый классы и не предлагают никаких челленджей, не дают проектов, где ты можешь себя проявить. Потом тебя до последнего курса тянут в университете, также сохраняя в зоне комфорта. А потом ты окунаешься в реальный мир — и все. Появляются настоящие вызовы, но очень поздно, белорусы к ним не готовы. В итоге продолжают идти по той колее, по которой их вели раньше.

Что касается меня, то я не жалею ни о том, что в свое время изменил жизнь, ни о том, что когда-то был увлечен программированием. Это не были потерянные годы. Техническое образование помогает системно мыслить, понимать взаимосвязи межу бизнес-процессами. Именно поэтому многие современные бизнесмены — это бывшие айтишники.

Ах да, и еще. Сегодня английский язык — это обязательный навык для всех сфер. Может, звучит парадоксально, но особенно для тех, кто не хочет быть программистом. В конце концов разработчики могут найти работу на русскоязычном рынке. Остальные же без знания английского, скорее всего, ничего сверхъестественного не добьются. Мир развивается семимильными шагами, а без оперативного доступа к самым передовым практикам во всех сферах мы рискуем навсегда остаться на обочине прогресса. Звучит банально, но это правда.