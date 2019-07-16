В Кремле сами роют себе яму

В Кремле сами роют себе яму2
- Михаил Ходорковский
- 16.07.2019, 9:05
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Поможем?!
Ожидаю развития очередной серии увлекательной дискуссии «нафига эти выборы».
Повторюсь: «корпоративистское» государство (эфимизм понятия «итальянский фашизм» или «фашизм без нацизма») не предусматривает возможности смены власти ПУТЕМ выборов.
Однако немало подобных режимов менялось В РЕЗУЛЬТАТЕ выборов. То есть когда в обществе, на волне политических дискуссий, возникала готовность отстоять свое право на выбор.
Режиму выборы нужны для легитимации и сохранения власти (не надо недооценивать число тех, кто верит в их результаты — вокруг 40%).
Нам выборы нужны для делегитимации режима и подготовки тех, кто его сменит (естественно, у самих независимых кандидатов есть и их собственные, текущие задачи — помочь своим избирателям хоть в каких-то вопросах).
Чем активнее мы участвуем, чем яснее показываем лживость режима и узурпацию им власти, тем острее для Кремля дилемма — или уступить часть или еще ослабить свою легитимность.
Легитимность же важна не только «во внешнем контуре», но и тогда, когда речь идет о внутреннем силовом противостоянии.
Отличие даже нацгвардейцев (не говоря уже о полиции) от настоящих наемников (типа кадыровцев или пригожинцев) в том, что они известны, они живут в тех же подъездах, их дети ходят в те же школы, а жены и родители работают за соседними столами или станками.
До тех пор, пока легитимность отдающих приказы и их цели не ставится под сомнение — все просто, но как только сомнения станут преобладающими — большинство не будет рисковать.
Ведь беспредел порождает беспредел.
Возможно поэтому сейчас идет возврат к идее «сильного правительства», которая вменялась мне в вину 15 лет назад:)
А куда деваться то? Европейский опыт показывает — или постепенная передача власти или тюрьма в лучшем случае…
Нам говорят: «лучше не будет» — вранье! Уже столько стран прошли этим путем к нормальному, правовому государству, что даже обсуждать нет смысла.
Правда в том, что результат зависит от всех нас. Нашей общей готовности упорно отстаивать свое.
Это как на рынке: видит продавец, что Вам пофиг, так и цену завысит и товар похуже подсунет:)
А выборы, даже «псевдо-» непревзойденный способ убедить в своей правоте тех, кто после стольких лет застоя, после пенсионной реформы, после поместий и домашних банков «слуг народа» уже сомневается, что «путиннепричем»...
Так что не унывать! Наше задача — доказать людям — «этим» есть альтернатива. И это «они» лишают вас выбора. Нас много и за нас много.
Там где есть независимые — за независимых. Там где нет — демонстративно «против». Чтобы сфальсифицировать было трудно и заметно.
Они сами роют себе яму. Поможем?!
Михаил Ходорковский, «Фейсбук»