В Кремле сами роют себе яму 2 Михаил Ходорковский

16.07.2019, 9:05

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ФОТО: SVOBODA.ORG

Поможем?!

Ожидаю развития очередной серии увлекательной дискуссии «нафига эти выборы».

Повторюсь: «корпоративистское» государство (эфимизм понятия «итальянский фашизм» или «фашизм без нацизма») не предусматривает возможности смены власти ПУТЕМ выборов.

Однако немало подобных режимов менялось В РЕЗУЛЬТАТЕ выборов. То есть когда в обществе, на волне политических дискуссий, возникала готовность отстоять свое право на выбор.

Режиму выборы нужны для легитимации и сохранения власти (не надо недооценивать число тех, кто верит в их результаты — вокруг 40%).

Нам выборы нужны для делегитимации режима и подготовки тех, кто его сменит (естественно, у самих независимых кандидатов есть и их собственные, текущие задачи — помочь своим избирателям хоть в каких-то вопросах).

Чем активнее мы участвуем, чем яснее показываем лживость режима и узурпацию им власти, тем острее для Кремля дилемма — или уступить часть или еще ослабить свою легитимность.

Легитимность же важна не только «во внешнем контуре», но и тогда, когда речь идет о внутреннем силовом противостоянии.

Отличие даже нацгвардейцев (не говоря уже о полиции) от настоящих наемников (типа кадыровцев или пригожинцев) в том, что они известны, они живут в тех же подъездах, их дети ходят в те же школы, а жены и родители работают за соседними столами или станками.

До тех пор, пока легитимность отдающих приказы и их цели не ставится под сомнение — все просто, но как только сомнения станут преобладающими — большинство не будет рисковать.

Ведь беспредел порождает беспредел.

Возможно поэтому сейчас идет возврат к идее «сильного правительства», которая вменялась мне в вину 15 лет назад:)

А куда деваться то? Европейский опыт показывает — или постепенная передача власти или тюрьма в лучшем случае…

Нам говорят: «лучше не будет» — вранье! Уже столько стран прошли этим путем к нормальному, правовому государству, что даже обсуждать нет смысла.

Правда в том, что результат зависит от всех нас. Нашей общей готовности упорно отстаивать свое.

Это как на рынке: видит продавец, что Вам пофиг, так и цену завысит и товар похуже подсунет:)

А выборы, даже «псевдо-» непревзойденный способ убедить в своей правоте тех, кто после стольких лет застоя, после пенсионной реформы, после поместий и домашних банков «слуг народа» уже сомневается, что «путиннепричем»...

Так что не унывать! Наше задача — доказать людям — «этим» есть альтернатива. И это «они» лишают вас выбора. Нас много и за нас много.

Там где есть независимые — за независимых. Там где нет — демонстративно «против». Чтобы сфальсифицировать было трудно и заметно.

Они сами роют себе яму. Поможем?!

Михаил Ходорковский, «Фейсбук»