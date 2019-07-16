«Да нормально все с ними»: в Гомельской области коровы погибают в навозе 8 16.07.2019, 9:12

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Наглядный результат «достижений» сельского хозяйства при Лукашенко.

Блогер NEXTA опубликовал информацию рабочих из двух аграрных предприятий Гомельщины, где руководство устроило животным, как пишет блогер, пекло на земле.

В деревне Добровольща, что в Жлобинском районе, убрали весь навоз и отправили коров пастись, сообщает «Белсат».

«На убогой ферме остались всего несколько. «Чистенько», но тлен и нищета», – отмечает блогер.

Ситуация выглядит еще хуже в деревне Стрешин, что также в Жлобинском районе. По информации одного из рабочих аграрного предприятия «Стрешинский», коровы здесь нередко умирают из-за того, что застревают в навозе, а их трупы неподалеку от фермы никто не хоронит. В доказательство он прислал фото и видео.

Работница отдела кадров аграрного предприятия «Стрешинский» опровергла информацию об умерших коровах.

«Да нормально все с коровами. Никто не умирает», – ответила Вика из отдела кадров.

Девушка не знает, сколько коров сейчас на предприятии, поэтому посоветовала дозвониться до директора Ольги Томай. Однако до сих пор (9:25 по Минску) она не появилась на рабочем месте.