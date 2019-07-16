Бабакука и Какабуку 2 Владимир Бекиш

16.07.2019, 9:22

Владимир Бекиш

Фото с сайта svoboda.org

О несменяемой власти.

В июне в Объединенных Арабских Эмиратах пущена в эксплуатацию самая большая солнечная электростанция в мире. Ее мощность 1,2 мегаватт. Это предприятие обеспечивает электричеством 90 000 человек и позволяет снизить добычу и использование природного газа, снизит выброс углекислого газа на 1 млн тонн в год, а это эквивалентно удалению с дорог 200 000 автомобилей. Запуск электростанции – часть энергетической стратегии ОАЭ, предусматривающей увеличение доли "чистой энергии" до 50% и снижение выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году на 70%. Россия намерена достроить и эксплуатировать газопроводы "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", увеличить добычу природного газа к 2030 году на 34%, а производство сжиженного природного газа в 5 раз.

В Китае введен в строй самый большой в мире аэропорт Дасин. Он имеет площадь 700 000 кв. метров и 4 взлетно-посадочные полосы. Россия приступила к испытаниям электромагнитного оружия.

В Японии запущен самый скоростной в мире поезд, способный развивать скорость 400 км/час. В России начато производство боевого ракетного комплекса С-500.

В Великобритании создан самый маленький в мире робот-хирург. В России разработан новый пулемет калибра 7,62 мм.

По итогам телеэфира "Прямая линия" 20 июня президент России Владимир Путин утвердил поручения представителям всяких уровней государственной власти, в частности:

обеспечить население страны качественной питьевой водой;

рекомендовать правительству Оренбургской области провести капитальный ремонт в нескольких школах;

проанализировать средний уровень зарплат медицинских работников, которые оказывают скорую помощь;

ну и еще много интересного. В общем, все неплохо и будет хорошо.

Правда, тут в начале мая в Шереметьеве самолет сгорел, 41 человек погиб. Ну, так получилось… Неблагоприятное стечение обстоятельств. А в июне в результате наводнений в Восточной Сибири погибли не меньше 23 человек. Ну, погода подвела, внезапно все произошло... Да и не ожидал никто, что воды так много будет. Всего не предусмотришь. В июле внезапно подводный секретный уникальный аппарат загорелся, и 14 человек погибли. Ну, так это армия и флот. И техника сложнейшая. Все бывает, к сожалению.

Жаль всех, конечно. Но все это не может затенить очевидных успехов российской власти и дает основания россиянам гордиться страной, властью, президентом. Вон, в ПАСЕ Россия вернулась. Внушительно и безапелляционно. "Сдулись" европейцы, кишка у них тонка против России. На саммите "Большой двадцатки" президенты и премьеры со всего мира в очередь выстроились, чтобы президенту Путину руку пожать и словечко сказать. Вот что значит наша сила и характер против их сопливости!

Какова цель существования государства? Цель деятельности государственной власти? Многие люди во многих странах полагают, что цели эти – достойная жизнь граждан, достаток, здоровье, возможность для каждого реализовать себя. Именно исходя из этих принципов граждане и относятся к своей власти. Выбирают ее, а потом оценивают эффективность ее работы. Чтобы она, власть, существовала и работала для граждан. А в России? Не могут же россияне быть совсем уж непохожими на остальной мир и руководствоваться какими-то другими критериями?..

Но вот загадки: в 2017 году в России выявлены хищения из государственного бюджета на сумму 1,8 триллиона рублей. Это только то, что выявлено. Сколько не выявлено, даже не хочется думать. А украдено, надо понимать, именно властью – ведь бюджетом распоряжаются чиновники. При этом сумма украденного в 2017 году в 2 раза больше того, что было украдено в 2016-м. А если сравнивать украденные средства 2017 года и 2015 года, то выясняется: в 2017-м украли в 3,5 раза, больше чем в 2015-м. И что? Как реагируют россияне на такое поведение власти, возглавляемой Владимиром Путиным? Правильно. Они вновь голосуют за президента Путина. И доверяют ему – более 70%. Вы скажете: не Путин же украл эти деньги!! Верно. Но ведь это же его министры, губернаторы, генералы, полпреды, они видят и контролируют свои бюджеты, отчеты, платежки! Они не увидели? Не оценили? Ошиблись? А кто их назначал? Кому они подчиняются?

Или вот еще загадка. Начиная с 2010 года Россия продает на мировом рынке вооружений на сумму в среднем 14 млрд долларов. То есть за последние 8 лет продано оружия где-то на 112 млрд долларов (в рублях – 7 триллионов). Оружие, насколько я понимаю, продает государство, и деньги от продажи получает тоже оно. И что? Пополнился карман россиянина от этого денежного дождя? Пенсия увеличилась? Цены на бензин снизились за счет дотаций государства?..

Или вот еще загадка. Покидающий пост заместителя министра иностранных дел РФ 70-летний Григорий Карасин станет сенатором. Нет слов, человек заслуженный, опытный. Казалось бы – дача, пенсия явно не копеечная. Наслаждайся отдыхом!! Мемуары!! Ан нет – все равно во власть. Или, скажем, другой государственный деятель, Юнус-Бек Евкуров. Был главой Ингушетии, ушел. Куда? Не на дачу, не в институт какой преподавателем, не в частную компанию. Стал заместителем министра обороны. Я, заметьте, не говорю, что он плохой и недостоин. Но что меня смущает: вот Сергей Морозов, исполнял обязанности губернатора Астраханской области и тоже решил уйти. И куда? Не на отдых, не в поэты, не в бизнесмены. На государственную должность в силовые структуры.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раньше была губернатором. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов раньше был полпредом президента. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин был заместителем руководителя администрации президента. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин был прежде председателем Госдумы. Посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев до отъезда в Минск был сенатором. А сенатором стал бывший глава Якутии Егор Борисов. И так далее, никто из этих уважаемых людей после отставки не стал открывать ларек по продаже шаурмы, или консультационную фирму, или видеоличный блог про кино, макияж или еду. Они все там, во власти, всегда и, кажется, навсегда.

Создается впечатление, что "из власти" уходят только на кладбище или в тюрьму. Не верите? Ну вот вам: за последние 10 лет осуждены за преступления 13 сенаторов, еще трое находятся в международном и федеральном розыске. А всего, кстати, членов Совета Федерации – 170 человек, то есть практически каждый десятый, получается, отметился… С губернаторами картинка такова: с 2006 по 2018 год арестованы 27 человек. Я так понимаю, что вряд ли эти все "подкачавшие" испортились в последний момент, на своей последней должности. Тогда приведенные выше цифры про воровство бюджета – вполне будничные. При таких-то кадрах…

И тут еще вот что меня смущает. Президент Путин до того, как стать президентом, был президентом. А до того был премьер-министром. А до того – опять же был президентом… А премьер-министр Медведев до этого был премьер-министром. А до того – президентом. А до того – премьер-министром… Я не думаю, что, следуя приведенной выше статистике, кто-то из этих двух выдающихся политиков попадет в тюрьму. Это значит: легко предположить, кто будет следующим руководителем России и до каких пор будет. Тем более что народ верит, любит и другого не хочет. 140 с лишним миллионов человек видят только одного человека, который достоин управлять страной. Неужели такой скудный личностями, лидерами и талантами народ?

А теперь представьте себе, что вы президент какой-нибудь большой страны, уже лет 20. И всем понятно, а уж вам-то тем более, что нет человека более опытного, знающего, чем вы. И даже если время идет и волос на голове у вас не прибавляется, то уходить не хочется. Но вот вы все же решаете уйти. Понятное дело – почет, звания, города в честь вас называют. Как-то утром вы встаете, в бассейне поплавали и сводку новостей читаете – специальную, государственную, конечно!!! Не в газете же… И вот, к примеру, видите – в Республике Мамбарун произошел переворот. И президента генерала Какабуку свергли!!! К власти пришел новый генерал – Бабакуку!! А вы-то с тем Какабукой лет эдак 15 не разлей вода!!! И компании нужных людей из вашей страны там, Мамбаруне этой, как дома… И вот вы хватаете трубку телефона спецсвязи и звоните тому, который вас сменил и сейчас президент. И говорите: "По Мамбаруну нужны немедленные меры. Выступить в поддержку законно избранного Какабуки!! Вплоть до угрозы военного вмешательства! В поддержку законной власти, а не всяких там мятежников!" А этот, ваш преемник, говорит: "Семен Семеныч, мы как раз этот вопрос сейчас обсуждаем в Совете Безопасности. Ваше мнение для нас очень важно. Я вам непременно попозже все скажу". Кладет трубку и говорит присутствующим: "Все неймется ему! Никак не может свыкнуться с реальностью старик. Пытается решать и управлять. Значит, так и решили – выступаем в поддержку новой власти в Мамбаруне. И признаем правительство Бабакуки. А Какабуку этого пускай они судят и повесят. Надоел уже, все сидит и сидит и кредитов требует".

А вы дислоцируетесь у своего бассейна в государственной резиденции, переданной вам пожизненно, и знаете, что они говорят именно то, что они говорят; плевали они – преемники – на вас. Вежливо и с уважением, но плевали. И сделать ничего не можете. Будет теперь там Бабакука. И понимая, что оно рано или поздно будет именно так, если вы уйдете, – вы бы ушли?..

Владимир Бекиш, «Радио Свобода»