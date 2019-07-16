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В Чечне самолет упал на жилой дом

  • 16.07.2019, 10:17
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Пострадали четыре человека.

Сегодня утром частный легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне, сообщает interfax.ru.

В результате происшествия пострадали четыре человека: трое жильцов (две женщины и ребенок) госпитализированы в состоянии шока, у пилота оказалась сломана ключица. Никто не погиб. Авария произошла в станице Новощедринской. Сообщается, что пилот не справился с управлением.

Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом. Пожара при падении не произошло, но половина строения разрушена. Самолет получил незначительные повреждения. Обстоятельства ЧП и точные причины аварии устанавливаются.


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