Щепки летят 3 16.07.2019, 10:18

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В Могилеве активисты узнали очень странные факты про «Омск Карбон» и свободную экономическую зону.

Активисты кампании «За здоровый Могилев» выяснили, что при подготовке проекта объединенной санитарно-защитной зоны участка № 4 свободной экономической зоны «Могилев» (именно там располагаются заводы «Омск Карбон Могилев», «Кроноспан», ВМГ Индастри и другие) в озелененную территорию незаконно включили сельскохозяйственные земли, пишет mspring.online. Всего неправомерно было включено 45% площади от всей «зеленой зоны».

Щепки летят

Эко-активисты выяснили это из предписания прокурора Могилевской области Чадюка, которое было направлено председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу.

— Несмотря на указанное нарушение, УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» выдал по проекту положительное санитарно-гигиеническое заключение, — говорится в письме прокурора.

Напомним, одной из претензий противников заводов было то, что промышленники вырубили часть зеленых насаждений. Чадюк частично подтверждает это:

— За период с 2016 по 2019 год в непосредственной близости от участка №4 СЭЗ проведено 40 рубок… Тем самым сокращалась площадь озелененной части санитарно-защитной зоны, — утверждает прокурор.

Он отметил, что было проведено недостаточно мероприятий для озеленения. Чадюк заявил, что попытки высадить новый лес были не совсем удачны – значительная часть растений не прижилась.

Прокурор одним из пунктов предложил председателю облисполкома «принять комплексные меры по обеспечению озеленением объединенной санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев», рассмотреть перспективы в её границах дополнительных объемов лесозащитных насаждений».

Без метода и анализотора

Ещё пару интересных фактов эко-активисты узнали из письма Министерства здравоохранения, которое пришло могилевчанину Леониду Платоненко.

— Как оказывается, методика определения сажи (черного углерода) в воздухе, в Беларуси ещё пока только регистрируется. «Белгидромет» недавно только получил эту методику из питерской геофизической обсерватории имени Войекова, — рассказал координатор кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев. – Хотя очевидно, что она должна была быть получена и использована уже давно, ещё в прошлом году, когда запускали «Омск Карбон».

Из другого письма – уже из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды – Бодилев узнал, что система мониторинга атмосферного воздуха, которую уже много раз обещали поставить на границе СЭЗ «Могилев», планируется ввести в строй только в апреле 2020 года.

— Учитывая, что «Омск Карбон» должен запуститься буквально это осенью, выходит так, что на протяжении полугода завод может не волноваться о том, что система мониторинга что-то там обнаружит, — прокомментировал ситуацию эко-активист.

По его словам, тактика постоянного общения с властями позволила узнать множество интересной информации, причем из официальных ответов:

— Теперь нам остается только работать дальше и сделать все, чтобы минимизировать потенциальный урон от промышленных объектов в этом районе, — сказал Бодилев.