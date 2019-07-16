Андрей Чепа: Гол Нойока должен был быть отменен из-за офсайда Кисляка 1 16.07.2019, 10:24

Руководитель судейского департамента АБФФ прокомментировал встречу минского и брестского «Динамо».

Руководитель судейского департамента АБФФ Андрей Чепа в очередном выпуске программы "Судите с нами" дал комментарий по голу игрока брестского "Динамо" Александра Нойока в ворота минских одноклубников, отметив, что взятие ворот должно было быть отменено из-за офсайда другого брестчанина Сергея Кисляка, сообщает pressball.by.

"Если вы посмотрите внимательно момент и остановите стоп-кадр, то заметите, что в момент удара на расстоянии не более полутора метров от вратаря минчан Плотникова находится Сергей Кисляк, который перекрывает ему видимость. То есть Кисляк находится в очевидном положении "вне игры". Этот гол должен был быть отменен и назначен свободный удар", — отметил Чепа.