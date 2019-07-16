Любитель лотерей нашел беспроигрышную тактику игры и стал миллионером 7 16.07.2019, 10:29

3,043

Американец уже выиграл 26 из 27 раз.

В американском штате Северная Каролина мужчина в очередной раз купил 20-долларовый лотерейный билет и сорвал куш в миллион долларов, пишет lenta.ru.

Житель штата Гавайи Майкл Стронг (Michael Strong) утверждает, что часто приезжает в свой дом в Северной Каролине и делает там ремонт. В один из визитов он купил 20-долларовый лотерейный билет. «Я решил снова сыграть в лотерею 20-долларовым билетом, поскольку они приносят мне удачу, — рассказывает мужчина. — С ними я всегда выигрываю. За последнее время я победил 26 из 27 раз».

Стронг говорит, что друзья подшучивают над его везением. Именно они посоветовали ему в очередной раз приобрести 20-долларовый билет. «Я ненадолго отвлекся от строительства забора, купил билет и выиграл миллион долларов!» — вспоминает удачливый американец.

Победитель планирует потратить денежный приз на покрытие долгов и инвестиции.