Украина продлила эмбарго на товары из России 16.07.2019, 10:44

Кабинет Министров Украины ввел также новые ограничения против РФ.

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров, введенный в 2015 году в ответ на российские ограничения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета Министров, сообщает gordonua.com.

Кабмин внес изменения в принятое 30 декабря 2015 года постановление о запрете ввоза в Украину российских товаров и продлил действие эмбарго до 31 декабря 2020 года.

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.

10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.

В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения.

15 мая Украина ввела запрет на ввоз российского цемента и фанеры.