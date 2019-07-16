Как «закон об отсрочках» отбирает деньги у вузов 2 16.07.2019, 10:57

В магистратуру и аспирантуру белорусские парни теперь смогут попасть только после армии.

Уже в этом году вузы рискуют потерять несколько десятков тысяч рублей, которые получают от учебы в платной магистратуре, передает «Радыё Свабода».

«Предлагали давать отсрочку сразу и на бакалавриат, и на магистратуру»

Новый «закон об отсрочках» горячо обсуждают абитуриенты, студенты, их родители и преподаватели.

«Я знаю, что перед принятием закона с руководством университета формально советовались, - говорит заместитель декана одного из факультетов БГУИР. - Наш декан по пунктам расписал, с чем мы не согласны. Мы предлагали бакалавриат и магистратуру объединить, давать отсрочку сразу на две ступени, а также аспирантам. Мы также предлагали после магистратуры направлять служить наших выпускников в специальную ИТ-роту, которую нужно расширить (ведь нынешние 60 человек - это мизер). Но все равно сделали, как хотели».

Преподаватель считает, что, возможно, в некоторых областях перерыв на год-полтора не отразится на учебе катастрофически. Филологи и историки, считает он, могут читать книги и в армии. А вот для специалиста в сфере высоких технологий потерянный год, а то и два - это большой срок. После его придется чуть ли не все сначала начинать.

«Большинство наших магистрантов совмещают учебу с работой. То есть их не только оторвут от студенческой скамьи, а отделят от профессии. В армии разрешен только самый простой мобильник и нет компьютеров», - говорит заместитель декана.

Преподаватель беспокоится, что после службы в армии не все вернутся в магистратуру. В результате через некоторое время вузам не будет хватать преподавателей и исследователей.

О финансовой стороне

Платная магистратура приносит высшим учебным заведениям существенную прибыль. Средняя стоимость обучения в магистратуре на платном отделении - 3 тысячи рублей и выше.

В этом году БГУИР на бюджет на дневное отделение набирает 156 магистрантов, на заочное - 53. Конкурс на некоторые специальности (информация и технологии программирования, системный анализ и обработка информации) - 3 человека на место.

На платное отделение полагают набрать 230 магистрантов на дневное и 260 на заочное. Желающих продолжить образование много, поэтому набор обещают немного увеличить. Таким образом, как минимум на платном будет учиться около 500 магистрантов. Даже если вычесть небольшое число девушек, которые хотят учиться в магистратуре БГУИР, финансовые потери для университета будут довольно существенные, по крайней мере в этом году.

Журналисты подсчитали: если бы закон был подписан в прошлом году, то под его действие подпали бы около 11,5 тысяч человек, в том числе 6,8 тысяч студентов, обучающихся по сокращенной программе, и 4,7 тысячи магистрантов.

Что говорит министр образования

В этом году высшие учебные заведения планируют принять 3 тысячи человек в магистратуру на бюджетную форму, в аспирантуру - чуть более 1 тысячи. Министерство образования свою официальную позицию высказало в безымянном комментарии информационному агентству БелТА. Если коротко, - «поправки про одну отсрочку существенно не повлияют на поступление в магистратуру и аспирантуру тех, кто мотивирован к научно-педагогической деятельности».

13 июля, когда уже прошли испытания и происходило зачисление в магистратуру, министр образования Игорь Карпенко заявил, что «магистратура - необязательна степень образования, она для мотивированных людей». И вообще, служба в армии - не помеха в получении образования, считает министр.

Что говорят абитуриенты-магистранты

«Утром открываю сайт pravo.by, смотрю, опубликован ли закон»

Игорь в этом году окончил факультет прикладной математики и информатики БГУ, получил распределение в компанию, в которой уже полтора года работает. Сдал экзамены в магистратуру. Вероятнее всего, проходит на платное отделение. Далее хочет поступать в аспирантуру.

«Утром в первую очередь открываю сайт pravo.by, смотрю, опубликован ли закон. Надеюсь успеть получить документы о поступлении в магистратуру раньше и подать их на еще одну отсрочку».

«Не хочу служить в армии, не для того я на отлично учился»

Артем закончил экономический факультет БГУ в 2016 году. У него была военная кафедра, поэтому имеет военное звание «лейтенант запаса». По распределению работает в банке. В этом году решил поступать в магистратуру на заочное отделение.

«У меня интересная работа, образование нелегко далось. Я не говорю, что учеба на экономическом факультете - это «вырванные годы», но, поверьте, учиться на отлично и в школе, и в универе было очень непросто. Да, я честно говорю: не хочу я служить в армии, не для того, извините, я штаны протирал», - говорит банковский работник Артем.

Конкурс в магистратуру на его специальность - 2 человека на место. Во вторник сдавал комплексный экзамен по 8 темам. Получил 10 баллов.

«Так что, считайте, поступил. Официальное зачисление - 12 июля. Предстоит быстренько получить справку о поступлении в магистратуру. Надеюсь, что пронесет», - говорит Артем.

«Магистратура нужна для карьерного роста»

Антон, нынешний выпускник факультета информационных технологий и управления БГУИР, уже работает в ИТ-компании.

«Я об магистратуре мечтал с самого начала учебы. В нашей сфере это очень важно для карьеры, во всех резюме на образование обращают внимание, тем более наш факультет считается очень престижным. Мне магистратура и знания, которые я там получу, нужны именно для продвижения, для дальнейшего карьерного роста», - рассказал Антон.

Антон говорит, что с магистерской степенью в IT-компаниях больше платят, а финансовый вопрос для него важен.

«В магистратуру идут люди целеустремленные, «заточенные» на знания, на продолжение образования. Так дайте им его получить. Мне кажется, что своими мозгами я принесу больше пользы, чем маршируя по армейским площадям», - полагает Антон.