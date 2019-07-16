Венесуэла просит Беларусь о строительстве агрогородка 4 16.07.2019, 10:52

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Зачем Каракасу лукашенковское «сельскохозяйственное ноу-хау»?

Не заработали на добыче нефти – заработаем на строительстве агрогородков. Предложение нового проекта в Венесуэле озвучил посол Беларуси в Каракасе Олег Паферов, сообщает «Белсат».

Зачем Венесуэле белорусское сельскохозяйственное ноу-хау? И что стало с предыдущими проектами?

Производство нефти упало в 6 раз, тракторов и МАЗов на совместном предприятии мы собираем по несколько штук в день – чтобы не остановить производства, но это не беда. Венесуэла обратилась к нам с новым предложением, а именно:

«[…] передать в распоряжение Беларуси определенный участок земли под развитие агрогородка с возможностью самостоятельно выращивать и реализовывать сельхозпродукцию, в которой очень нуждается население Венесуэлы», – заявил посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов.

Агрогородки Венесуэла просит не зря, в стране уже 4 года не хватает продовольствия. Виной всему – популизм и ручное управление экономикой президента Уго Чавеса и его преемника, объясняет экономист Леонид Злотников.

Не хватает не только продуктов питания, но и лекарств, бензина. Расходы правительство финансирует при помощи печатного станка. Инфляция, по данным Международного валютного фонда, за прошлый год составила 80 тысяч процентов. Помогут ли такой стране наши агрогородки?

Политолог Павел Усов:

«И экономическая, и политическая ситуация в Венесуэле будут ухудшаться, и ухудшаются день ото дня. Поэтому существует серьезная угроза для тех остатков проектов, которые остались еще в Венесуэле».

Таких проектов 85, сообщает посольство в Каракасе. Среди них: нефтедобыча, машиностроение, строительство жилья. Во время Уго Чавеса экспорт Беларуси в Боливарианскую республику достигал трехсот миллионов долларов в год. При Мадуро экономика Венесуэлы пошла под откос, а вместе с ней и сотрудничество с Минском. Экономист Леонид Злотников проясняет ситуацию с экспортом в видеосюжете.

Потери некоторых предприятий были существенными. Например, «Белзарубежстрою» под конец 2017-го Каракас был должен 100 миллионов долларов. Столько же Венесуэла недоплатила МАЗу и МТЗ. Отдавать долги Каракас предложил железными брикетами и биткойнами собственного производства. Банкротство, как отмечает политолог Павел Усов, стало печальным результатом попытки построить авторитарный социализм.

Евросоюз и страны-соседки считают Мадуро нелегитимным. Главой государства они признают оппозиционного спикера парламента Хуана Гуайдо. Комиссар ООН по правам человека обвинила Мадуро в убийстве сотен арестованных оппозиционеров. За последние годы страну покинули 4 миллиона человек – каждый восьмой ее житель.