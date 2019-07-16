Фотофакт: Народные умельцы создали «Запорожец», который едет на дровах 8 16.07.2019, 11:14

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Автомобиль можно купить по сходной цене.

В Новопскове (часть Луганской области, подконтрольная Украине) на продажу выставлен очень необычный ЗАЗ-968М 1987 года выпуска. Машина способна работать на дровах, сообщает "ТопЖыр".

Сзади у автомобиля установлен газогенератор, а топливом для него служат обычные дрова. Выработанный газ является топливом для 1,1-литрового мотора, хотя на бензине автомобиль тоже может ездить.

Если верить владельцу, кузов ЗАЗ-968М варить и красить не надо, салон "в отличном состоянии", а пробег автомобиля - 20.000 км.

Указанная в объявлении стоимость - 10.000 гривен (около 390 долларов в пересчете), хотя в описании к нему говорится, что купить "запорожец" с необычной силовой установкой можно за 15.000 гривен. В любом случае торг уместен.