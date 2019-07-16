Пресс-секретарь Минсельхоза нахамила журналисту: опубликована запись разговора

Пресс-секретарь Минсельхоза нахамила журналисту: опубликована запись разговора9
- 16.07.2019, 11:27
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Зинаида Берещенко использовала нецензурную лексику.
Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло выложил в инстаграме снимок, на котором он позирует в майке Russia на борисовском предприятии «Здравушка». СМИ обратили внимание на этот случай, после чего чиновник закрыл свой аккаунт.
Nn.by в понедельник обратилась к пресс-секретарю Министерства сельского хозяйства Зинаиде Берещенко с просьбой прокомментировать ситуацию. В первом разговоре Зинаида Евгеньевна пообещала поговорить с Игорем Брыло, а во время второго звонка ее настроения существенно изменились.
Пресс-секретарь… обматерила журналиста и заявила, что закрывает тему.
Журналисты приводят дословный разговор с человеком, который отвечает в ведомстве за связи со СМИ.
- Зинаида Евгеньевна, добрый день еще раз. Скажите, не получилось у Игоря Вячеславович спросить?
- Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х***ей, где ей не нужно заниматься.
- Э…
- Я говорю вам: съездите вы лучше в колхоз, так, сделайте вы хороший материал о посевной, о тех мужиках, которые приходят домой только попить чай или еще что. Хватит политизировать. Скажите, какую идеологию вы закладывали? Поменять настроения людей?
- Какие настроения?
- На***уй вам тот комментарий?
- Стоп, так это белорусский чиновник, который ходит в майке другого государства.
- Вам какое дело, в чем он ходит?
- Мы представители белорусского общества, белорусское издание.
- Какое общество вы представляете? Какое? Назовите его.
- Белорусское.
ЗБ: Какое? «Нашу Ниву»? Почему вы говорите за всё белорусское общество?
- Не всего, а за его часть.
- Какую часть?
- Тех читателей, которые нас читают.
- Хорошо, кто вам дал полномочия?
- Главный редактор Мартинович Егор Александрович. Хорошо, комментария не будет, как я понимаю?
- Нет его, он на совещании в cовете министров. Послушайте, прекращайте политизировать там, где это не нужно делать. Прекращайте вкладывать в головы общества то, что не нужно вкладывать. Вы вообще некорректно себя ведете. Вы что, хотите поменять настроения людей?
- Какие настроения?
- Вот ваше приставание к этой майке.
- Людей это возмущает, почитайте комментарии.
- Что вы этим хотите сказать?
- Госслужащим недопустимо носить майки других государств.
- Игорь Вячеславович — человек, который бывает в Польше, ему там подарили майку, что ему с ней делать? Сжечь? Баню подтопить? Он был на Олимпиаде, ему там подарили какой-то костюм, и что, если он его оденет, ему что, нельзя его носить? Ему теперь носить трусы, которые вы хотите, майку, блин, может, еще и презерватив, который вы хотите?
- Нет, только с белорусской [имеется в виду с белорусской символикой].
- Послушайте, это вообще частный снимок. Почему вы частное превращаете в политику?
- Что значит частное? Это инстаграм чиновника.
- Ну если он там был в выходной день.
- Стоп, вы сами говорили, что 1-го июля — это понедельник.
- Все, пока. Тему эту мы закрыли. Вы ее открыли, а мы закроем. Закрываем дверь, на этом все.