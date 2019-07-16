Пресс-секретарь Минсельхоза нахамила журналисту: опубликована запись разговора 9 16.07.2019, 11:27

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Зинаида Берещенко

Зинаида Берещенко использовала нецензурную лексику.

Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло выложил в инстаграме снимок, на котором он позирует в майке Russia на борисовском предприятии «Здравушка». СМИ обратили внимание на этот случай, после чего чиновник закрыл свой аккаунт.

Nn.by в понедельник обратилась к пресс-секретарю Министерства сельского хозяйства Зинаиде Берещенко с просьбой прокомментировать ситуацию. В первом разговоре Зинаида Евгеньевна пообещала поговорить с Игорем Брыло, а во время второго звонка ее настроения существенно изменились.

Зинаида Берещенко

Пресс-секретарь… обматерила журналиста и заявила, что закрывает тему.

Журналисты приводят дословный разговор с человеком, который отвечает в ведомстве за связи со СМИ.

- Зинаида Евгеньевна, добрый день еще раз. Скажите, не получилось у Игоря Вячеславович спросить?

- Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х***ей, где ей не нужно заниматься.

- Э…

- Я говорю вам: съездите вы лучше в колхоз, так, сделайте вы хороший материал о посевной, о тех мужиках, которые приходят домой только попить чай или еще что. Хватит политизировать. Скажите, какую идеологию вы закладывали? Поменять настроения людей?

- Какие настроения?

- На***уй вам тот комментарий?

- Стоп, так это белорусский чиновник, который ходит в майке другого государства.

- Вам какое дело, в чем он ходит?

- Мы представители белорусского общества, белорусское издание.

- Какое общество вы представляете? Какое? Назовите его.

- Белорусское.

ЗБ: Какое? «Нашу Ниву»? Почему вы говорите за всё белорусское общество?

- Не всего, а за его часть.

- Какую часть?

- Тех читателей, которые нас читают.

- Хорошо, кто вам дал полномочия?

- Главный редактор Мартинович Егор Александрович. Хорошо, комментария не будет, как я понимаю?

- Нет его, он на совещании в cовете министров. Послушайте, прекращайте политизировать там, где это не нужно делать. Прекращайте вкладывать в головы общества то, что не нужно вкладывать. Вы вообще некорректно себя ведете. Вы что, хотите поменять настроения людей?

- Какие настроения?

- Вот ваше приставание к этой майке.

- Людей это возмущает, почитайте комментарии.

- Что вы этим хотите сказать?

- Госслужащим недопустимо носить майки других государств.

- Игорь Вячеславович — человек, который бывает в Польше, ему там подарили майку, что ему с ней делать? Сжечь? Баню подтопить? Он был на Олимпиаде, ему там подарили какой-то костюм, и что, если он его оденет, ему что, нельзя его носить? Ему теперь носить трусы, которые вы хотите, майку, блин, может, еще и презерватив, который вы хотите?

- Нет, только с белорусской [имеется в виду с белорусской символикой].

- Послушайте, это вообще частный снимок. Почему вы частное превращаете в политику?

- Что значит частное? Это инстаграм чиновника.

- Ну если он там был в выходной день.

- Стоп, вы сами говорили, что 1-го июля — это понедельник.

- Все, пока. Тему эту мы закрыли. Вы ее открыли, а мы закроем. Закрываем дверь, на этом все.