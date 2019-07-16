Выборы в Украине: У Вакарчука популярность больше, чем у Порошенко и Тимошенко 16.07.2019, 11:19

Святослав Вакарчук

О чем говорят последние данные по рейтингам политически партий.

На досрочных выборах в Верховную Раду Украина партия «Голос» Святослава Вакарчука опережает и Петра Порошенко с его «Европейской солидарностью» (ЕС), и Юлию Тимошенко с ее «Батькивщиной». Но отстает от пары лидеров — «Слуги народа» (СН) Владимира Зеленского и «Оппоплатформы» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, пишет nv.ua.

Таковы результаты исследования предвыборных симпатий украинцев от социологической службы Центра Разумкова, проведенного за неделю до выборов (если точнее, то с 5 по 11 июля; опрошено 2018 респондентов; погрешность — не более 2,3%).

«Слуга Народа», лидировавшая во всех прочих опросах, держит первое место и в этом: за нее готовы отдать голос 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в голосовании и уже определился с выбором.

Неизменно занимающую второе место «Оппоплатформу» поддерживают 12,5% респондентов (определившихся и готовых).

У вырвавшегося (в этом опросе) на третье место проекта Вакарчука уровень поддержки составляет 8,8%.

У ЕС этот показатель равен 8,3%, у Батькивщины — 7%.

Преодолеть 5% барьер могут (с учетом погрешности) еще две политсилы: партия «Сила и честь» Игоря Смешко (4,6% определившихся и идущих на выборы) и «Оппозиционный блок» Евгения Мураев и Александра Вилкула (3,8%).