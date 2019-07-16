Российская «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане 2 16.07.2019, 11:57

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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Причина — санкции Украины и ЕС.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» (казахстанская структура ArcelorMittal) разорвала контракт с компанией ТОО «Ник-Ойл», которая является официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в Казахстане. Об этом пишет во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой копию письма, направленного «Ник-Ойл».

«Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания», — приводит издание слова директора ТОО «Ник-Ойл» Николая Гардера. Он добавил, что в настоящее время собирает материалы и планирует обратиться с жалобой на действия «АрселорМиттал Темиртау» в национальную палату предпринимателей Казахстана.

По данным источников издания, ТОО «Ник-Ойл» — частная компания, связанная с «Газпром нефтью» лишь коммерческими отношениями.

В «Газпромнефть — смазочные материалы» изданию заявили, что считают происходящее «недоразумением». В компании добавили, что ее юристы «изучают решение «АрселорМиттал Темиртау». Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, издание добавляет, что «Газпром нефть» «рассчитывает на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям». В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили.

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

«Газпром нефть» с сентября 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования. В то же время санкции не мешают обычной коммерческой деятельности, напоминает издание.