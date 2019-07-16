Лучшие фильмы про бизнес 3 16.07.2019, 12:57

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Они показывают психологию людей, добившихся успеха и мотивируют.

Лучшие фильмы про бизнес не только развлекают или рассказывают обывателю о теневой стороне большого бизнеса. Они показывают психологию людей, добившихся успеха, раскрывают подробности их пути вверх по социальной лестнице и мотивируют. Отрывки из картин используют организаторы бизнес-тренингов в качестве примеров успешных продаж или переговоров. Сайт nur.kz расскажет о лучших фильмах на тему бизнеса.

В 1941 году режиссер Орсон Уэллс выпустил свой первый полнометражный фильм «Гражданин Кейн», который рассказывал историю о жизни некого медиамагната. Прототипом главного героя стал человек, создавший индустрию новостей, Уильям Хёрст. Это была одна из первых и наиболее удачных картин о бизнесменах. Критики признали ее самым влиятельным фильмом всех времен, а Американский институт кинематографии в 1998-м и 2007-м годах поместил его на первую строчку в перечне 100 лучших картин, когда-либо снятых в стране. Прошло много лет, и фильмы о бизнесе стали важной частью мировой киноиндустрии.

Вот топ фильмов о бизнесе и бизнесменах:

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Очень мало изданий или сайтов, публикуя топ фильмов про бизнес не упоминает ленту, снятую по мемуарам успешного мотивационного спикера Джордана Белфорта. По данным IMDb, картина получила 39 призов, среди которых «Золотой глобус». Ресурс поставил фильм на 149-е место в перечне 250 лучших. Его рейтинг на сайте — 8,2 балла.

«Волк с Уолл-стрит» в 3,9 раза окупил бюджет, заработав мировом прокате $392 млн и став самым кассовым в карьере Мартина Скорсезе. Леонардо Ди Каприо, мечтавший сыграть Белфорта с 2007 года, подтвердил статус самого высокооплачиваемого актера. На оплату его трудов ушло 25% съемочного бюджета.

Сюжет рассказывает о пути Джордана Белфорта в большом бизнесе. После краха банка, в котором Джордан начинал карьеру, он вынужден работать в небольшой конторе по продаже акций. Найдя единомышленника, он создает собственный бизнес.

Путь к большим деньгам не бывает праведным. Белфорт начинает биржевые аферы, ведет разгульный образ жизни. Ему предстоит столкнуться с расследованием ФБР и решить, готов ли он кардинально изменить свою жизнь и принять ответственность за совершенные поступки.

«В погоне за счастьем» (2006)

Мотивирующие фильмы повествуют о том, как сила характера позволяет людям выживать в трудных ситуациях. «В погоне за счастьем» — экранизация биографии бизнесмена Криса Гарнера. Он прошел путь от обычного бездомного до хозяина собственной компании.

Кассовые сборы в 5,5 раз превысили производственный бюджет картины, составив $307 млн. По информации IMDb, картина получила 11 призов и была номинирована на «Оскар». Рейтинг фильма на сайте — 8 баллов.

Сюжет знакомит зрителя с Крисом в момент, когда он вложил все сбережения в медицинское оборудование, которое не смог реализовать. Жена бросает Криса, уехав искать счастье в Нью-Йорк, а герой остается с пятилетним сыном. Он устраивается на неоплачиваемую стажировку в маклерскую фирму без четких перспектив получить работу.

Крис вместе с сыном вынужден спать в метро или искать ночлега в приютах. Ему предстоит пройти нелегкие испытания, прежде чем получить работу своей мечты.

«Игра на понижение» (2015)

Фильмы на реальных событиях привлекают внимание зрителей возможностью приоткрыть тайны истории. «Игра на понижение» рассказывает о том, как группа аналитиков предсказала кризис на рынке ипотечного кредитования и смогла заработать большие деньги.

В актерском составе картины четыре оскаровских лауреата и три номинанта. По информации IMDb, картина отмечена 37-ю призами, среди которых «Оскар» и BAFTA. Ее рейтинг на ресурсе — 7,8. В мировом прокате «Игра на понижение» собрала более $133 млн, что в 4,75 раза больше ее бюджета.

Сюжет рассказывает об аналитике Майкле Бьюрри, который в 2005 году заметил проблемы на американском ипотечном рынке. Его выводы начальство не воспринимает всерьез, и он решается на поиск единомышленников, которые поверят в его правоту и воспользуются возможностью заработать на кризисе.

Роль главного героя исполнил Кристиан Бейл. Сам Бьюрри появился в картине в качестве камео в одном из эпизодов.

«Пираты Силиконовой долины» (1999)

Фильмы про успешных людей привлекают внимание зрителей, особенно если рассказывают о молодости и становлении известных бизнесменов. «Пираты Силиконовой долины» — картина о появлении двух крупнейших корпораций Apple и Microsoft была обречена на интерес зрителей.

Режиссер Майкл Бёрк снял фильм для телеканала TNT. В роли Джобса он видел только Ноа Уайли. Когда актер отказался, Бёрк посоветовал ему посмотреть документальный фильм «Триумф ботаников» (1996). В одном из интервью Уайли признался, что после просмотра понял, что, не сыграв в картине, он будет жалеть всю жизнь.

Интересно, что во время съемок актеры разделились на два лагеря: сторонников Apple и Microsoft. Прототипы главных героев — Билл Гейтс, Стив Возняк и Стив Джобс — позитивно восприняли фильм. Рейтинг картины на IMDb — 7,3 балла.

Сюжет начинается в 1970-х и рассказывает о юности двух команд: Джобса и Возняка, Гейтса, Балмера и Аллена. Они делают первые шаги в бизнесе и создают стартапы, которые вырастут в многомиллионные корпорации. Картины соперничества двух мировоззрений и зарождения разных бизнес-моделей порадуют изысканных зрителей.

«Дьявол носит Prada» (2006)

Фильмы про успех рассказывают о бизнесменах, работающих не только в финансах, но и мире моды. «Дьявол носит Prada» — это картина, которая наделала шума еще на этапе подготовки. Критики полагают, что прообразом Миранды — холодного и расчетливого редактора модного журнала — послужила Анна Винтур, которая много лет возглавляет Vogue.

Интерес к фильму подогревали и слухи о том, что Винтур в личных разговорах не советовала дизайнерам соглашаться на съемки в картине, угрожая тем, что после съемок журнал о них не напишет. В результате из множества приглашенных деятелей модной индустрии в картине появились лишь дизайнер Валентино и модели Жизель Бюндхен и Хайди Клум. На премьеру Винтур пришла в Prada и в интервью рассказала, что картина ей понравилась.

По данным IMDb, фильм получил 20 призов, в том числе и «Золотой глобус». Был номинирован на «Оскар» в двух категориях. Его рейтинг на ресурсе — 6,9. Кассовые сборы в 9,3 раза превысили бюджет и составили $326 млн.

Сюжет рассказывает об Андреа, которая мечтает работать в журналистике, но устраивается в модный журнал личным ассистентом главного редактора. Ей предстоит узнать, как устроен мир моды изнутри и изменить свое мнение о нем.

«Социальная сеть» (2010)

Фильмы про бизнесменов не всегда показывают их с положительной стороны, но пытаются создать образ сложного персонажа. Так, картина «Социальная сеть» посвящена создателю «Фейсбука» Марку Цукербергу.

Еще в 2009 году сценарий картины попал в Черный список лучших нереализованных проектов. Изначальный сценарий насчитывал 178 страниц, из которых его автор Аарон Соркин предлагал выбросить 30. Режиссер Дэвид Финчер настоял на реализации сценария в полном объеме.

Картина оказалась успешной в прокате, заработав в 5,6 раза больше, чем было потрачено на ее создание. Кассовые сборы составили $224 млн. По информации IMDb, картина получила 167 призов, среди которых три «Оскара», несколько «Золотых глобусов» и BAFTA. Ее рейтинг на сайте — 7,7 балла.

Сюжет рассказывает о студенческой молодости Цукерберга. Зритель узнает о его первом проекте, в котором студенты выбирали привлекательных девушек, о том, как строились отношения между членами первой команды «Фейсбук» и суде с братьями Уинклвоссами, утверждавшими, что Цукерберг использовал их идею.

«Основатель» (2016)

Фильм «Основатель» посвящен Рэю Кроку, благодаря которому McDonald's стал мировой сетью и символом глобализма. Сценарий картины в 2014 году попал в Черный список хороших, но нереализованных проектов.

На главную роль создатели пригласили Тома Хэнкса, но после его отказа Крока сыграл Майкл Китон. При подготовке он смотрел популярные фильмы про бизнес, среди которых были «Уолл-стрит» (1987), «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» (1992), а также «Волк с Уолл-стрит» (2013). Лента получила положительные отзывы критиков. Ее рейтинг на сайте IMDb — 7,2.

Сюжет рассказывает о становлении Рэя Крока как бизнесмена. Ему было за 50, когда он познакомился с братьями Макдоналдами и их революционной системой организации труда. Идея сделать из McDonald's франшизу увлекла его. Ему предстоит найти себя в разрастающемся бизнесе и превратить детище в многомиллионную корпорацию.

«Джой» (2015)

Джой Мангано в 34 года изобрела самоотжимающуюся швабру и заработала миллионы. Вдохновляющая история успеха матери, которая в одиночку воспитывала двоих детей, не могла не привлечь внимание кинематографистов. Режиссер Дэвид О. Расселл решил, что картина не будет биографией одного человека, поэтому добавил в повествование множество дополнительных персонажей и их истории.

По информации IMDb, картина получила семь призов, среди которых «Золотой глобус». Рейтинг картины на сайте — 6,6. Дженнифер Лоуренс за исполнение главной роли была номинирована на «Оскар». При бюджете в $60 млн фильм принес создателям $101 млн.

Сюжет рассказывает об агенте по бронированию билетов Джой. Она живет с мамой, двумя детьми, бабушкой и бывшим мужем. У Джой есть талант к изобретениям, и однажды, будучи разочарованной в уборке обычной шваброй, она решает создать устройство для мытья полов, в котором не нужно будет менять тряпку. Ей предстоит научиться торговать, выступать перед людьми и пройти через множество испытаний перед тем, как ее чудо-швабра станет популярной и принесет прибыль.

«Парни со стволами» (2016)

Во времена президентства Джорджа Буша-младшего Пентагон решил экономить средства и закупать оружие на основе аукционов. Доступ к тендерам был открыт для мелких компаний. Этим воспользовались Эфраим Дивероли и Дэвид Пакуз. Они смогли получить контракт на $300 млн и поставляли армии обмундирование и патроны, купленные в других странах. После скандала Пентагон изменил правила заключения контрактов.

Фильм «Парни со стволами» рассказывает историю двух фигурантов громкого дела — Дивероли и Пакуза. Причем если последний сотрудничал с создателями и даже появился в одном из эпизодов, то Дивероли через суд пытался отложить премьеру фильма.

Рейтинг картины на IMDb — 7,1 балла. По данным ресурса, она была номинирована на «Золотой глобус». В прокате «Парни со стволами» заработали $86 млн, что вдвое больше производственного бюджета картины.

«Предел риска» (2011)

Режиссерский дебют Джей Си Чендора. В 2010 году сценарий попал в Черный список нереализованных. Фильм спродюсирован компанией, принадлежащей Закари Куинто. Он же сыграл одну из главных ролей. Съемочный процесс длился всего 17 дней и проходил в одном из пустующих офисов нью-йоркского небоскреба Уан-Пенн-Плаза.

В прокате картина собрала $19 млн, что в 5,4 раза больше затрат на производство. По данным IMDb, фильм получил восемь призов и был номинирован на «Оскар». Рейтинг ленты на сайте — 7,1.

Сюжет рассказывает о 24 часах жизни крупного банка в период начала кризиса 2007–2008 годов. Сотрудник получает от сокращенного начальника отдела по управлению рисками флешку с информацией.

Проведя расчеты, он понимает, что банку необходимо срочно избавиться от ряда активов. Ему предстоит убедить менеджмент банка продать часть ценных бумаг, что спровоцирует панику на финансовом рынке.

Фильмы про бизнес рассказывают о жизни известных бизнесменов, истоках крупных корпораций и невероятных событиях деловой истории. Они показывают, как миллионеры начинали свои проекты в гаражах, испытывали трудности и принимали непростые решения. Этим фильмы про бизнес мотивируют зрителей не пасовать перед трудностями и проявлять упорство.