«Россия потихоньку разрушается» 3 16.07.2019, 12:41

1,927

Что думают оштрафованные за «неуважение к власти» россияне.

Закон, запрещающий в "неприличной форме" критиковать символы власти и госорганы, вступил в силу меньше четырех месяцев назад. На сегодняшний день в России по новому закону возбуждено уже более 20 административных дел, а город Котлас из Архангельской области - лидер по количеству оштрафованных. Русская служба Би-би-си отправилась туда, чтобы понять, почему так произошло.

Звонок участкового в начале июня застал жительницу Котласа Светлану Бакшееву на работе - в небольшой лавке в центре города она продает фрукты и овощи. Полицейский сообщил, что получил заявление от другой жительницы города: бдительная соседка сообщала, что Бакшеева оскорбляет власть в интернете.

До полицейского участка Бакшеева дошла только в выходные: прочитала заявление (в нем говорилось, что она некорректно отзывалась во "ВКонтакте" о губернаторе Архангельской области Игоре Орлове), написала разъяснение и ушла.

"Мне это заявление тогда показалось странным", - рассказала Светлана Би-би-си. По её словам, она просто посмотрела видео с губернатором, где он употребляет слово "шелупонь", приняла это на свой счет и написала под видео комментарий.

"Не дождутся"

Резкие слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова прозвучали во время встречи с журналистами в Северодвинске в апреле. Речь шла о строительстве мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

По планам властей туда будут свозить мусор из Москвы, против чего резко выступают жители всей области. Многие месяцы активисты несут вахту в лесу - рядом со строящимся полигоном, а жители крупных городов области выходят на несогласованные митинги.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов последовательно выступает за этот проект. В Северодвинске он в ответ на слова журналистов о том, что большинство жителей области против строительства полигона, высказался эмоционально: "Черта с два! Не дождутся, чтобы я повесился!.. Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают".

"Все, что зарабатываем, тратим"

Через пару недель после звонка участкового Светлане снова позвонили, когда она была на работе - на этот раз из городского суда. По закону ей должны были заранее прислать повестку на заседание. Вместо этого Бакшееву спросили, может ли она прийти в суд прямо сейчас и больше никаких деталей не сообщили. Бакшеева сказала, что прийти не может - работает. А когда вернулась домой и зашла во "Вконтакте", то узнала, что суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей за оскорбление власти.

Бакшеева живет в старом двухэтажном доме прошлого века: балконы обвалились, прямо по фасаду идет газовая труба. До недавнего времени бывшая управляющая компания не вывозила мусор, соседям пришлось скидываться и нанимать мусоровоз.

"У меня зарплата - 10 тысяч рублей в месяц", - говорит Бакшеева, сидя на табуретке в одной из комнат своей скромной двухкомнатной квартиры.

За горячую воду и отопление, говорит Бакшеева, семья платит зимой 1,5 тысячи. За свет - столько же. Плюс расходы на еду, садик и одежду ребенку.

"Все, что зарабатываем, тратим. Никаких накоплений сделать не можем. Позволить себе съездить отдохнуть не можем. Брать кредит тоже не хочется. Мужу, который на пилораме работает, часто задерживают зарплату. Поэтому я в палатке овощной и работаю - там в конце дня сразу на руки деньги дают, - вздыхает она. - Жить стало невыносимо".

Для Бакшеевой штраф в 30 тысяч рублей это очень большие деньги. Она вспоминает пословицу: один ест мясо, другой - капустный лист: "В общем, вот мы едим капусту".

Штраф пока Бакшеева не выплачивала: когда стало известно о решении суда, с ней связались адвокаты из "Агоры" и предложили помощь. Под их руководством женщина подала апелляцию. Заседание должно пройти в конце июля.

"Главная шелупонь"

Светлана родила первую дочь сразу после развала в 92-м, вторую - спустя два года: "Как-то привыкли тогда выживать. Пережили потом дефолт. В нулевые было нормально в Котласе жить, а теперь денег ни на что не хватает. Понимаете, я политикой никогда не интересовалась. Просто хочу жить нормально".

Для Бакшеевой, как и для многих других жителей Архангельской области, все изменилось после новостей о стройке мусорного полигона на станции Шиес.

"Я когда узнала, что эту мусорку хотят построить - я сразу затряслась. Придется ведь уезжать из города, в помойке жить не хочется".

Посмотрев после этого ролик с выступлением губернатора, Светлана обиделась: "Это, получается, я - шелупонь, мои дети, мои соседи?!"

Так всё и произошло: обнаружила в одной из групп "ВКонтакте" видео с выступления губернатора Архангельской области, разозлилась и написала под ним гневный комментарий. А потом еще несколько. Суд все эти высказывания - "пернатый, муха навозная и главная шелупонь шелупоньской области" - признал оскорбительными для власти.

В июле стало известно, что на Светлану завели второе дело, за комментарии "Вконтакте", где она отрицательно отзывалась о местных депутатах.

Перегибы на местах

Закон об оскорблении власти вступил в силу с 29 марта этого года. Теперь за высказывания о власти "в неприличной форме" грозит административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Первым оштрафованным в России - за комментарий "Вконтакте" "Владимир Путин - сказочный [нецензурный/бранный аналог выражения "глупый человек"]" - стал житель Новгородской области Юрий Картажев.

Сейчас по этой статье заведено уже 26 дел по всей стране: в Архангельской области, в Ставропольском крае, Удмуртии, Кемеровской и Челябинской областях и даже в Москве.

Лидер по количеству возбужденных дел (сейчас их три) - Котлас.

Некоторые дела возвращаются судами в полицию, а единицы - прекращаются. Так случилось, например, с делом архангелогородца Александра Пушкина: он обвинялся в оскорблении суда, но затем дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщал телеканал "Дождь", ссылаясь на источники, в администрации президента потребовали от региональных отделений полиции ознакомиться с правилами применения закона. А сам Владимир Путин на своей прямой линии заявил: "Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать власти любого уровня".

"Некоторая декриминализация закона о неуважении к власти в интернете по факту уже произошла", - говорит адвокат "Агоры" Станислав Селезнев. По его словам, Кремль признал, что в применении этого закона "есть перегибы", и подчеркнул, что сфера применения должна ограничиваться оскорбительными высказываниями лишь в адрес федеральных органов.

Основной вопрос, который сейчас обсуждается - распространять ли действие статьи на личность Владимира Путина, рассказывает Селезнев. "Если исключить из сферы действия закона высказывания в адрес президента, то статья фактически перестанет применяться", - утверждает адвокат.

Пенсионная реформа, близость Шиеса, низкие зарплаты и сложные условия жизни, как считают местные жители, и привели к тому, что все больше людей пишут негативные отзывы о власти в соцсетях.

"Отсутствие четких критериев применения закона вкупе с серьезными протестными настроениями, которые выплескиваются в социальные сети, позволяет некоторым гражданам при помощи доносов сводить личные счеты, - резюмирует Станислав Селезнев из "Агоры". - И они подводят своих личных противников под чрезвычайно высокие санкции (30 - 100 тысяч за первое нарушение)".

"Страна потихоньку разрушается"

Житель Котласа Дмитрий Попперек узнал о том, что его обвиняют в неуважении власти, когда участковый пришел к нему домой.

"У меня уже были подозрения, что на меня пишут доносы. И вот участковый ознакамливает меня с заявлением от некой Ольги Ильиной … спрашивает: комментировать будете? Так я, говорю, не знаю, что комментировать", - вспоминает Попперек.

Полицейский показал ему распечатки комментариев, которые электромонтер оставлял в "Подслушано в Котласе" и других городских группах во "Вконтакте". В них он критиковал власти, досталось и губернатору, и президенту.

Суда Попперек ждет в конце июля, его, как и Бакшееву, защищают адвокаты "Агоры". При этом с написавшей на него заявление Ольгой Ильиной Дмитрий лично не знаком, встречал только в соцетях. Пользуется ими электромонтер уже давно, а вот критиковать власти начал только в последнее время: "Для чего я это делаю? Они, за 20 лет стоя у руля, народ не слышат. А я донести свое мнение до людей хочу. Чтобы они поняли. Нужна ли нам такая власть? Мы топчемся на месте и потихоньку разрушаемся".

Дмитрий встречается с Би-би-си на своей даче под Котласом. Пока Попперек растапливает баню, вокруг бегает его маленькая внучка Полина. Ради нее, детей и семьи и стоит бороться с властью и полигонами вроде шиесского, считает электромонтер. "Нам-то, чего, доживать осталось. А им, детям, жить еще".

После новостей о возбуждении дела Дмитрий не стал писать более мягкие комментарии в соцсетях. Сам закон о неуважении к власти считает ненужным: "Получается, своего рода 1937 год".

Однако мужчина настроен оптимистично - тем более, теперь в Котласе его поддерживают многие люди. "Можно сказать, я звезда теперь", - смеется Попперек.

Заявления и на Светлану Бакшееву, и на Дмитрия Попперека написала, как следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты Би-би-си, живущая в том же Котласе Ольга Ильина.

Таинственная пенсионерка

Чем руководствовалась Ильина, узнать у неё самой не удалось. Как выяснила Би-би-си, есть косвенные признаки того, что Ильина могла пользоваться "ВКонтакте" со страницы "Алисы Василевской. На звонок по номеру, привязанному к аккаунту, Би-би-си никто не ответил.

Вместо фотографии на аватарке во "ВКонтакте" портрет светловолосой девушки, при этом на стене висит закрепленный пост со словами "Ильина Ольга г. Котлас".

По информации Бакшеевой и участников группы "Подслушано в Котласе", Ольга Ильина когда-то была учительницей русского языка и литературы, но в 36 лет, якобы, вышла на пенсию.

Сейчас Ильина живет в советской пятиэтажке в одном из районов Котласа. На звонок в домофон по указанному в материалах дела адресу корреспондентам Би-би-си ответила женщина, заявившая, что Ильина тут не живет. На дополнительный вопрос - "А с кем мы разговариваем?" - ответила: "Ни с кем".

По информации издания "Радио Свобода", Ильина написала уже несколько заявлений на котлашан, которые комментируют посты в группах вроде "Подслушано в Котласе". С участковым, который, как заявляют местные жители, уже устал от заявлений пенсионерки, Би-би-си удалось пообщаться только по телефону. Он подтвердил, что общался с ней, но от личной встречи с журналистами отказался.

Как считает Бакшеева, у женщины к ней - личная неприязнь: "Я ее во "Вконтаке" уже три года знаю, как Алису Василевскую. У нас и раньше в комментариях были разногласия. Видимо, ей одиноко, скучно жить. А когда вышел новый закон, она потерла ручки и написала на меня донесения".