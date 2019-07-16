Сегодня белорусы увидят главное астрономическое явление лета 1 16.07.2019, 12:52

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Архивное фото charter97.org

Оно начнется в 21.44 по белорусскому времени.

В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут наблюдать частичное лунное затмение. Его максимальная теневая фаза составит 0,65 – лунный диск погрузится в земную тень на 65% своего диаметра, передает «Белсат».

Это последнее значительное затмение в Восточной Европе на ближайшие шесть лет.

Кроме белорусов затмение смогут увидеть жители Африки, Австралии и Индонезии, Южной Америки, а также на большей части России, кроме северо-восточных регионов.

Для жителей Беларуси лунное затмение начнется 16 июля с момента восхода Луны из-под юго-восточного горизонта.

Луна начнет входить в земную полутень (область пространства, где Солнце выглядит частично закрытым Землей) в 18:44 (21:44 по Минску). Но эту фазу практически невозможно заметить невооруженным глазом. В 20:02 (23:02) Луна начнет входить в тень Земли. В этот момент можно будет увидеть потемнение.