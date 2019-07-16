Выборы в Украине: Партия Смешко «Сила и честь» проxодит в Раду 3 16.07.2019, 13:12

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В рейтингаx произошли изменения.

По данным опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине июля, то в парламент нового созыва прошли бы пять партий, сообщает nv.ua.

Данные КМИС свидетельствуют, что партию «Слуга народа» поддерживают 52,3% среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать. Далее идет «Оппозиционная платформа за життя» с поддержкой 10,3% респондентов. За «Европейскую солидарность» готовы отдать свои голоса 7,9% опрошенных, за ВО «Батькивщину» — 5,8%.

Кроме того, по данным опроса, 5% барьер преодолевает партия «Сила и Честь» Игоря Смешко, которую поддерживают 5,1% опрошенных.

В то же время за партию «Голос готовы» проголосовать 4% респондентов.

У «Оппозиционного блока» 3,0% поддержки, у «Гражданской позиции» — 2,5%, у «Радикальной партии» — 2,4%. ВО «Свобода» и партию Шария поддержали по 1,5% респондентов, «Украинскую стратегию» Гройсмана — 1,3%.

Остальные партии суммарно набирают 2,4% голосов.

Опрос проводился с 3 по 13 июля методом личного интервью. Всего было опрошено 2004 респондента из 125 населенных пунктов.

Напомним, по данным опроса социологической службы Центра Разумкова, за партию «Слуга народа» готовы отдать голос 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать 12,5%, за партию «Голос» — 8,8%, за партию «Европейская солидарность» — 8,3%, за ВО «Батькивщина» — 7%.