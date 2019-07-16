За неделю Венесуэла продала золота на $40 миллионов 3 16.07.2019, 13:20

1,019

Золотовалютные резервы режима Мадуро сократились до минимума за три десятилетия.

На прошлой неделе власти Венесуэлы продали золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает gordonua.com.

12 июля Центральный банк Венесуэлы продал около тонны золота. По данным агентства, общие золотовалютные резервы страны на сегодняшний день сократились до минимума за три десятилетия – до $8,1 млрд.

С начала апреля Венесуэла продала около 24 тонн золота.

Правитель страны Николас Мадуро продает золото частным компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, поскольку санкции Запада все больше отсекают финансовые возможности властей страны от мировой финансовой системы.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что американские власти осуждают попытки Мадуро и его сторонников "украсть ресурсы у венесуэльского народа", и призвал компании, банки и другие организации не покупать золото у Венесуэлы.

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо пытается заморозить банковские счета и золото, принадлежащее Венесуэле за границей, в том числе 31 тонну золота в Банке Англии на сумму около $1,3 млрд.

Венесуэла охвачена экономическим кризисом с 2010 года. Инфляция в Венесуэле за 2018 год составила 1,7 млн процентов, из-за чего сотни тысяч жителей страны недоедают. По оценкам ООН, уже 4 млн венесуэльцев стали беженцами из-за голода и политических репрессий на родине.

Кроме того, в Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро.