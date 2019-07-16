Ученые придумали, как «превратить» Марс в Землю 5 16.07.2019, 13:49

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Планету предлагают «укрыть» специальными покрывалами.

Доведя жизнь на своей родной планете до катастрофического вымирания, человечество со все большим интересом присматривается к соседней. Однако полное терраформирование Марса с превращением его в цветущий дом для новых поколений — задача на очень далекую перспективу, а возможно, и вовсе невыполнимая. Однако ученые из Гарвардского университета полагают, что на первых этапах мы можем обойтись созданием комфортных условий лишь в определенных регионах Красной планеты: эта цель выглядит куда более досягаемой. Статья Робина Уордсворта (Robin Wordsworth) и его коллег опубликована в журнале Nature Astronomy, пишет naked-science.ru.

Среди ключевых факторов марсианской поверхности, которые предстоит «исправить», — ледяной холод, почти полное отсутствие атмосферы, кислорода и жидкой воды, озоновой защиты от ультрафиолетовых лучей Солнца. Авторы новой работы считают, что с некоторыми из них удастся справиться достаточно легко, используя силиконовый аэрогель — сверхлегкий, инертный, заполненный газом материал, способный служить весьма эффективным теплоизолятором. По расчетам ученых, накрыв нужный участок поверхности Марса тонким слоем такого аэрогеля, ее удастся и прогревать, и защищать от УФ-лучей, при этом пропуская видимый свет, необходимый для фотосинтеза.

Авторы испытали такую технологию в лаборатории, воссоздав марсианские условия и положив кусочек аэрогеля поверх имитатора грунта. И действительно, слоя толщиной два-три сантиметра оказалось достаточно для нагревания верхних слоев до впечатляющих 50 °С (напомним, средняя температура у поверхности Марса составляет минус 62 °С). Разумеется, в реальных условиях, когда тепло сможет активно рассеиваться, такого прогрева достичь не получится. По расчетам авторов, температуру удастся поднять лишь до минус 10 °C, что, однако, уже более или менее подходит для жизни — но, возможно, и больше.