Путин зовет Лукашенко на остров, где встречался с Ким Чен Ыном 3 16.07.2019, 14:00

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Фото: ТАСС

Об этом диктатор рассказал губернатору Приморского края РФ.

Президент России уже дважды в этом году приглашал Лукашенко побывать на востоке России. Об этом белорусский диктатор рассказал во время встречи с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко, передает пресс-служба Лукашенко.

«Он меня уже дважды в этом году приглашал побывать на востоке России и обязательно во Владивостоке, на острове Русский. Он почему-то очень гордится этим островом, и я знаю почему. Многое там было сделано в последнее время. Действительно, Владивосток получил новое дыхание, есть перспектива развития», — пояснил диктатор.

Интересно, что именно на острове Русский в апреле прошла первая встреча Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

На встрече с губернатором Приморского края Лукашенко отметил, что «закрытых тем никогда не было с Россией».

«Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами — тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояния (расстояния не так важны в наше время, хотя я всегда думаю: поближе бы вы были к нам, мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси), — откликнемся на любую просьбу», — сказал диктатор.

Он отметил готовность Беларуси поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок.

«Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса, — подчеркнул Лукашенко. — Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами».

«Знайте, что в Беларуси у вас всегда надежные друзья, при любых отношениях. Какие бы отношения ни складывались между государствами, наши личные отношения и ваши с Беларусью — нерушимы, и мы в любой момент готовы подставить вам плечо», — сказал диктатор.