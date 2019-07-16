Прокуратура вернула дело политзаключенного Полиенко в СК 16.07.2019, 14:08

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Дело вернули для «дополнительного расследования».

Прокуратура Минска вернула в Заводской районный отдел Следственного комитета дело политзаключенного Дмитрия Полиенко для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса, пишет правозащитный центр «Весна».

Точные причины, по которым прокурор вернул дело следователям, пока неизвестны. Согласно пункту 3 статьи 264 УПК прокурор по поступившему к нему уголовному делу может вынести решение возвратить уголовное дело следователю со своими письменными указаниями для производства дополнительно предварительного расследования, а также для предъявления нового обвинения в случае необходимости его дополнения, изменения на более тяжкое или на существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от первоначального обвинения либо для составления нового постановления, если составленное по делу не соответствует требованиям Кодекса.

Информация уточняется.

Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта. 5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: «особо злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339 УК), «осквернение сооружения и порча имущества» (ст. 341) и ч. 1 ст. 130. Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской.

2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершено и оно передано в прокуратуру для направления в суд.