Президент Литвы прибыл с первым зарубежным визитом в Польшу 16.07.2019, 14:16

Основная тема визита - вопросы безопасности.

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник прибыл с первым зарубежным визитом в Польшу. Основная тема визита - вопросы безопасности.

Самолет ВВС Литвы Spartan с делегацией президента на борту приземлился в Варшавском аэропорту, где его встречала рота Почетного караула, пишет delfi.lt.

От ознакомительного визита не ждут важных решений, но новый глава государства будет акцентировать вехи внешней политики.

Науседа постарается установить личные связи с президентом Польши Анджеем Дудой и возможно договорится с ним о регулярных контактах. Литовский президент также познакомится с главой правящей польской консервативной партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и премьером Матеушем Моравецким, который представляет Польшу на саммитах ЕС.

Администрация литовского президента утверждает, что в Варшаве "большое внимание будет уделено обсуждению ситуации с безопасностью в регионе, подготовке к декабрьскому саммиту НАТО".

Роль Польши особенно важна в деле укрепления противовоздушной обороны Литвы и обеспечения защиты так называемого Сувалкского коридора. Литва хотела бы, чтобы ее территория была включена в зону действия приобретаемых Польшей американских противоракетных комплексов Patriot.

"Сувалкский коридор" - это участок приграничной территории Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Беларусью. В случае войны захват этого коридора перекроет союзникам НАТО путь по суше к Балтийским странам.

Польша недавно договорилась о прибытии дополнительных американских военных – к увеличению присутствия американцев стремится и Литва.

Представители Науседы сообщили, что на встрече также планируется обсудить вопросы энергетической независимости и транспортной инфраструктуры, будущее Восточного партнерства и повестку дня Евросоюза.

В ближайшее время между Литвой и Польшей намечается продолжить смычки газопроводов и линий электропередачи, чтобы диверсифицировать источники энергии и создать возможности для отключения Балтийских стран от постсоветской системы и синхронизировать их ЛЭП со странами Западной Европы.

Балтийские страны и Польшу должна также соединить и железная дорога европейского типа колеи Rail Baltica.

Дипломаты считают, что на встрече Польша может поднять и вопросы о положении польского национального меньшинства в Литве.

Накануне визита Науседа встретился с директорами польских школ в Литве, а Министерство образования разрешило получить статус гимназии польской школе им. Симона Конарского. Другой вопрос многолетних дискуссий – написание польских фамилий в документах. До вступления в должность президента Науседа не одобрял написание фамилий в литовских документах буквами польского алфавита. Свои просьбы по поводу положения в сфере образования меньшинства есть и у литовцев Польши. С ними Науседа встретится во вторник вечером.

Польша возможно постарается заручиться поддержкой Литвы в споре с Брюсселем по поводу судебной реформы.

Во время визита президента будет сопровождать его супруга, госпожа Диана Науседене. Вместе с женой президента Польши она пообщается со спортсменами спецолимпиады. Этот проект первой леди Польши предназначен для тренировок и соревнований людей с умственными недугами. Науседене также побывает в Варшавском королевском замке, осмотрит выставку, посвященную украшениям глав Литовско-польского государства 16 и 17 веков.

Десять лет назад, вступив в должность, Грибаускайте избрала для своего первого зарубежного визита Швецию.