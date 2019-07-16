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В Беларуси крупные магазины обязали продавать воду в стеклянных бутылках

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  • 16.07.2019, 14:29

Они должны иметь в такой таре не менее 2-3 видов минеральной и питьевой воды.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в ассортиментный перечень товаров, которые подлежат включению в ассортимент, передает Еврорадио.

Магазины площадью от 200 до 1000 квадратных метров обязаны продавать не менее двух видов минеральной и питьевой воды в стеклянной таре, более крупные магазины — не менее трёх.

Интересно, что для небольших торговых точек, в том числе и для автозаправок, обязательный ассортимент сокращён. Из него исчезли 27 товарных позиций, уменьшено количество различных видов товаров по 30 позициям. Для всех торговых объектов изменили сроки сезонности.


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