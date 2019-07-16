Куда поехать в августе: популярные туристические направления 16.07.2019, 14:37

Лучшие курорты с оптимальным соотношением цена-качество.

На август выпадает пик сезона отпусков и туристического сезона. Цены на курортах в августе взвинчивают по максимуму, и отдыхающие безропотно выкладывают баснословные деньги за порою необоснованный сервис. В то время как есть туристические направления, которые позволяют хорошо отдохнуть и сэкономить семейный бюджет.

Сайт narodna-pravda.ua рассказывал, где недорого отдохнуть летом 2019, а также где самые популярные турецкие курорты для пляжного отдыха.

Черногория

Популярный туристический маршрут не только для тех, кто предпочитает пляжный отдых. Черногорские курорты предлагают отдых на любой вкус: от тихого семейного до активного. Страна понравится мягким средиземноморским климатом, теплым Адриатическим морем и чистыми пляжами. На протяжении семи месяцев температура воды в море +17…+26, вода настолько прозрачная, что в некоторых местах видно до 35 м вглубь. Располагается рядом с другими туристическими странами Хорватией и Албанией. Стоимость курортов в Черногории приравнивается к турецким, хотя по системе “все включено” работает небольшой процент отелей. Чаще можно встретить “полупансион”. Популярна схема проживания в частных апартаментах или на виллах, а питаться туристы предпочитают в местных ресторанчиках, где предлагают вкусную средиземноморскую кухню.

Популярные направления. Будва — туристическая мекка Черногории. Это небольшой городок, где хорошие пляжи, множество отелей, рынок, уютные рестораны и кофейни. Здесь есть где поразвлечься, на побережье всю ночь открыты развлекательные клубы, а днем можно посетить с экскурсией Старый город. Недалеко от шумной Будвы располагаются Бечичи — тихий рыбацкий поселок и Петровац. В Будве как галечные пляжи, так и песчаные.

Бар также предлагает разноплановый отдых, это город-порт. Сюда нередко пришвартовываются яхты, а туристы ездят на экскурсию в итальянский Бари. Среди достопримечательностей маслина, которой более 2 тысяч лет, возле нее загадывают желания. Из Бара можно поехать в столицу Черногории — Подгорицу и сербский Белград. Пляж галечный.

Герцер-Нови — очень красивый, утопающий в зелени, маленький городок на границе с Хорватией. Есть здесь бальнеологический курорт Игало, куда приезжают отдыхать европейцы. Лучше добраться в городок на пароме из Котора либо по извилистым горным дорогам от Будвы или Бара.

Котор — черногорский Дубровник, идеальное место для отдыха с детьми.

Хорватия

Балканская страна, граничащая с курортными Черногорией и Италией. Туризм здесь развивается с XIX века, а сегодня около 20% ВВП стране приносит именно туристическая сфера. В Хорватии мягкий климат, температура воды в Адриатическом море не поднимается выше +25, но на западе страны немного холоднее. Пляж — галечный.

Популярные направления. Истрия — самый популярный полуостров на Адриатике. Представляет собой 430 км побережья зеленых хвойных холмов, где расположились маленькие города. Знаменитые курорты Ровинь, Умаг и Пула. В Ровинь едут за романтикой, заход в воду очень каменистый, поэтому с детьми отдыхают в маленьких бухтах. В Пулу приезжают любители тусовок и ночной жизни, здесь известные дайвинг-центры. Среди достопримечательностей: парк Бриони, амфитеатр, аквариум. Умаг подойдет тем, кто планирует съездить на экскурсии в другие страны, поскольку отсюда хорошая транспортная развязка.

Дубровник — жемчужина Южной Далмации, только здесь отели VIP-уровня, масса развлечений, гурманы оценят местный алкоголь, поскольку в Дубровнике производят знаменитые “Мальвазию” и “Поступ”. Старый город Дубровника входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Средней Далмации стоит посетить Сплит и остров Брач, где находится шикарный пляж “Золотой мыс”, который врезается в море на 630 м. А лучшие дискотеки на Макарской Ривьере в г. Башка Вода и Макарска. В нескольких часах езды от Сплита находятся знаменитые Плитвицкие озера.

Португалия

Страна на Пиренейском полуострове, граничит с Испанией, омывается водами Атлантического океана. Португалия может предложить в основном элитный отдых, но и бюджетно отдохнуть здесь тоже можно. В Португалии субтропический средиземноморский климат: мягкий, без резких колебаний температур. Вода может прогреться до +23 С, но в целом из-за океанских течений прохладнее, чем на других популярных курортах. Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на Лиссабонскую Ривьеру и Мадейру. Пляжи — песчаные, муниципальные, пассивный отдых на берегу можно заменить на серфинг и дайвинг. Особого внимания заслуживают столица — Лиссабон и Порту. Стоит отметить, что в отелях не предлагают проживание по системе “все включено”, в основном только завтрак и очень редко полупансион. Опытные туристы предпочитают арендовать жилье, например, небольшие виллы.

Популярные направления. Лиссабонская Ривьера — курортная зона с фешенебельными отелями от устья реки Тежу на север по побережью Атлантики. Эшторил — модный курорт с множеством пляжей, развитой курортной инфраструктурой и отелями с хорошим сервисом. Кашкайш — недалеко от Эшторила, сюда съезжаются любители дискотек и ночных тусовок. Кошта-де-Капарика — здесь отдыхают преимущественно жители недалеко находящегося Лиссабона. Летом тут курсирует мини-поезд, который развозит отдыхающих по пляжам. Каркавелуш — в 15 км. от Лиссабона. Здесь созданы хорошие условия для пляжного отдыха, виндсерфинга и гольфа. На Лиссабонской Ривьере стоит посетить мавританский город Синтра, мыс Рока, Обидуш и Эвору.

Алгарве подойдет тем, кто хочет отдохнуть у океана с комфортом. Стоит выделить Лагуш с красивыми скалистыми тоннелями, Порту-Санту с великолепными пляжами.

Испания

Еще одна страна, где количество достопримечательностей на один квадратный метр зашкаливает. Испания может гордится мягким средиземноморским климатом, европейским уровнем сервиса, богатой экскурсионной программой, приемлемыми ценами. Обязательно стоит посмотреть на Королевский дворец в Мадриде, Пласа-Майор, Парк Гуэль или экспозицию Музея Прадо. В августе в Испании выгодный шоппинг. Туристы предпочитают отдыхать у широких берегов Атлантического океана и Средиземного моря. В Испании идеальные условия для отдыха с детьми, именно здесь располагается Порт Авентура — второй после европейского Диснейленда развлекательный парк.

Популярные направления. Курорты Коста Бравы близ французской границы находятся на севере Испании, недалеко от Барселоны. Здесь красивая природа, скалистая местность, широкие и чистые пляжи. На Коста Браве популярны: Бланес, Ллорет-де-Мар, Тосса-де-Мар, Плайя-де-Аро, Паламос, Фигерас. Всего час езды и туристов уже приветствует Барселона. Южное побережье — Коста-дель-Соль более подходит для пляжного отдыха. Туристы едут в Марбелью, Эстепону, Фуэнхиролу, Торремолинос и Беналмадену. Более зажиточные туристы могут слетать на Майорку или Ибицу.

Грузия

Климат в Грузии субтропический, с высокой влажностью. Климатические условия Грузии считают уникальными, ведь редко, где наблюдается сочетание йодистого морского и чистого горного воздуха. Пляжи в этой части морского побережья преимущественно галечные, а дно каменистое. Туристическая сфера в Грузии достаточно развита, в курортных городах множество отелей, но туристы все же предпочитают арендовать жилье в частном порядке.

Популярные направления. В Грузии 12 курортных городов. Так в столицу Тбилиси едут те, кто увлечен экскурсиями, любит горные пейзажи. Отпуск на пляже лучше провести в Батуми. Здесь много достопримечательностей, например, ботанический сад или Приморский бульвар с поющими фонтанами. Кутаиси — славится эко-туризмом, моря поблизости нет, а соответственно и сервиса тоже. Известны курорты: Зеленый мыс, центр развлечения Аджарии — Гонио. Квариати выбирают любители тусовок, а Сарпи понравится семьям с детьми. Уникальный магнитный песок — в Григорети, сам курорт расположен между сосновым лесом и Черным морем. Среди молодых курортов Анаклиа и Чакви.