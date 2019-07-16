«Я не сдамся без боя!» 16.07.2019, 14:44

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Протест из-за нарушений на выборах в Москве объявлен бессрочным.

15 июля независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Сергей Цукасов и Сергей Митрохин провели встречу с избирателями на Трубной площади в Москве, пишет «Новая газета».

Акцию «За право на выбор» посетили более 500 человек. Сначала они встречали своих кандидатов у метро, затем переместились к памятнику солдатам правопорядка. Полиция не чинила собравшимся никаких препятствий, но и не помогала тогда, когда провокаторы SERB подожгли дымовую шашку.

По заявлению организаторов встречи собираться на Трубной площади они намерены каждый день, пока их «забракованные» подписи в Мосгордуму не будут пересмотрены, а все кандидаты — зарегистрированы.