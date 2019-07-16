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Гомельчанин: Если бы армия была профессиональная, то все бы изменилось

  • 16.07.2019, 14:50

Гомельчане о росте количества ЧП в белорусской армии.

Случаи ЧП в белорусской армии все чаще попадают в новости наших СМИ. Особый резонанс в связи с этим приобрела история рядового Александра Коржича, который погиб в прошлом году. После этого случая в белорусском обществе активно обсуждается вопрос: что не так с нашей армией и почему в мирное время там погибают солдаты?

Что думают по поводу участившихся случаев ЧП в белорусском армии и путях решения этой проблемы гомельчане, смотрите в специальном опросе gomel.today:


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