Гомельчанин: Если бы армия была профессиональная, то все бы изменилось 16.07.2019, 14:50

Гомельчане о росте количества ЧП в белорусской армии.

Случаи ЧП в белорусской армии все чаще попадают в новости наших СМИ. Особый резонанс в связи с этим приобрела история рядового Александра Коржича, который погиб в прошлом году. После этого случая в белорусском обществе активно обсуждается вопрос: что не так с нашей армией и почему в мирное время там погибают солдаты?

Что думают по поводу участившихся случаев ЧП в белорусском армии и путях решения этой проблемы гомельчане, смотрите в специальном опросе gomel.today: