После смены власти ЕС размораживает финансовую помощь Молдове 16.07.2019, 15:01

В течение несколько дней будет предоставлен первый транш бюджетной поддержки в размере 14,5 миллиона евро.

Европейский Союз после смены власти в Молдове восстанавливает финансовую помощь стране. Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан после встречи с главой молдавского МИД Николаем Попеску.

"Я могу сказать сегодня, что в последующие несколько дней мы предоставим первый транш бюджетной поддержки в размере 14,5 млн евро, чтобы поддержать такие сферы, как государственное управление", - сказал Йоханнес Хан.

"Я довольно уверен, что мы можем даже в октябре выделить второй транш в случае, если конкретные требования будут выполнены", - добавил он.

Кроме того, осенью Брюссель может предоставить Молдове первую часть макрофинансовой помощи.

"Мы также рассматриваем, как мы можем сделать возможным выделение макрофинансовой помощи, первый транш которой должен выделиться в начале осени, и, если будет возможность, второй транш - в конце года", - сказал еврокомиссар.

Глава МИД Молдовы назвал решение Брюсселя следствием доверия к принятым действиям нового правительства.

В 2018 году Европейский союз решил приостановить выделение финансовой помощи Молдове после отмены результатов выборов в Кишиневе.

ЕС заявил, что восстановит макрофинансовую помощь Молдове после выполнения ряда политических условий.