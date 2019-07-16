Эксперт: Пропасть между доходами минчан и жителей регионов растет

Эксперт: Пропасть между доходами минчан и жителей регионов растет1
- 16.07.2019, 15:38
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Белорусские регионы могут утратить свой демографический и экономический потенциал.
В Сети опубликованы тезисы директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика под заголовком «Окно возможностей или последний шанс?», сообщает officelife.media.
Эксперт отмечает, что за последние несколько лет различия между столицей и регионами резко возросли.
Дивергенция между регионами началась накануне рецессии 2015–2016 годов и не прекратилась, а даже ускорилась с началом восстановления экономики.
В 2014 году, как отмечает Чубрик, средняя зарплата по областям составляла 69-77% зарплаты в Минске. В 2018-м разрыв стал расти — 60-72%.
Чубрик также приводит соотношение средней зарплаты в регионах по сравнению с некоторыми соседними странами, но не берет в расчет Украину.
Страна, с которой сравнивается зарплата
2014
2018
Россия
61–69%
57–68%
Литва
57–65%
36–43%
Польша
43–48%
31–37%
Верхняя граница этих интервалов — это Минская область, а в остальных регионах средняя зарплата была заметно ниже.
Эксперт подчеркивает, что пока трудно сделать точный анализ последствий роста зарплатной пропасти между Минском и регионами. Однако он полагает, что, судя по всему, миграционные процессы ускорились и регионы начали быстрее терять наиболее активную и квалифицированную рабочую силу.
Очевидно, подобные тенденции угрожают устойчивости экономического развития страны и требуют мер, которые позволили бы регионам страны не утратить свой потенциал.