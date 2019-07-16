Эксперт: Пропасть между доходами минчан и жителей регионов растет 1 16.07.2019, 15:38

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Белорусские регионы могут утратить свой демографический и экономический потенциал.

В Сети опубликованы тезисы директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика под заголовком «Окно возможностей или последний шанс?», сообщает officelife.media.

Эксперт отмечает, что за последние несколько лет различия между столицей и регионами резко возросли.

Дивергенция между регионами началась накануне рецессии 2015–2016 годов и не прекратилась, а даже ускорилась с началом восстановления экономики.

В 2014 году, как отмечает Чубрик, средняя зарплата по областям составляла 69-77% зарплаты в Минске. В 2018-м разрыв стал расти — 60-72%.

Чубрик также приводит соотношение средней зарплаты в регионах по сравнению с некоторыми соседними странами, но не берет в расчет Украину.

Страна, с которой сравнивается зарплата 2014 2018 Россия 61–69% 57–68% Литва 57–65% 36–43% Польша 43–48% 31–37%

Верхняя граница этих интервалов — это Минская область, а в остальных регионах средняя зарплата была заметно ниже.

Эксперт подчеркивает, что пока трудно сделать точный анализ последствий роста зарплатной пропасти между Минском и регионами. Однако он полагает, что, судя по всему, миграционные процессы ускорились и регионы начали быстрее терять наиболее активную и квалифицированную рабочую силу.

Очевидно, подобные тенденции угрожают устойчивости экономического развития страны и требуют мер, которые позволили бы регионам страны не утратить свой потенциал.