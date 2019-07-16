Горелый «Лошарик»: что пытаются скрыть Путин и Шойгу 16.07.2019, 15:47

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Фото: Getty Images

В Норвежском море произошел не рядовой инцидент.

В ночь на 2 июля Россия оказалась в ситуации, отчасти схожей с инцидентом на атомном подводном ракетном крейсере "Курск" 19-летней давности. Отчасти - поскольку, в отличие от "Курска", горевшую также в Баренцевом море субмарину удалось спасти, а вот 14 членов экипажа - нет. По крайней мере, исходя из скудных официальных данных, пишет dsnews.ua.

С информированием общественности о произошедшем вообще отдельная история. Примерно за пять часов до официального сообщения российского Министерства обороны - в 11:30 - местное издание "Североморск Life" сообщило о произошедшем ночью на подводной лодке взрыве и пожаре, в результате которого погибли 10-14 человек и еще 5-10 пострадали. Однако впоследствии заметка исчезла, хотя заголовок можно наблюдать в кэше Google, а журналист "Коммерсанта" Александр Черных опубликовал скриншот материала. Но, как признался в комментарии "Медузе" главред "Североморск Life" Евгений Карпов, ему позвонили из пресс-служба флота и попросили "убрать это сообщение и ссылаться на официальные источники". А официальные источники, напомним, "проснулись" лишь ближе к вечеру.

Вот, что заявили в ведомстве Сергея Шойгу: "1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения". Также сообщается, что экипаж своими силами смог справиться с пожаром и этот глубоководный аппарат благополучно вернулся на военно-морскую базу в Североморске (Мурманская обл.).

Вот и все. Ни имен, ни званий, ни названия субмарины, ни обстоятельств пожара, ни деталей о миссии. "Расследуем", - говорили они. Во всяком случае до позднего вечера все подробности об инциденте выуживали у своих источников российские издания. Лишь ближе к окончанию дня президент РФ Владимир Путин во время встречи с Шойгу сообщил, что среди погибших семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

Первыми же вероятный тип субмарины, ссылаясь на свои источники, назвали РБК и "Новая газета" - 60(?)-метровая глубоководная атомная станция АС-12, которую также именуют "Лошариком" за конструктивное сходство с игрушечной лошадью со сферическими частями тела из советского мультфильма. "Пожар возник в одном из отсеков, который после начала ЧП был загерметизирован", - пишет НГ. Горел якобы "Лошарик" 1 июля примерно в 20:30, при этом погиб штатный экипаж, по данным Telegram-канала "Незыгарь", все - офицеры. Учитывая, что экипаж "Лошарика" - 25 человек, то либо формулировка неточна, то ли в море вышла лишь его половина. Такой формат характерен для проведения испытаний. Очевидно, секретных.

Макет "Лошарика". Источник: hi-news.ru

Почему секретных? Во-первых, вспомним, что местное СМИ, проявившее чрезмерную прыть в освещении, заставили снять заметку. Во-вторых, проведение испытаний поздно вечером. Вероятно, таким образом командование пыталось избежать обнаружения спутниками и подгадало время - часы, когда над местом проведения миссии не пролетают "вражеские" спутники. Но какие испытания проводились? Если учесть, что вооружения на "Лошарике" нет, то эту тщательно скрываемую от любопытных глаз субмарину-диверсанта могли использовать как для тестирования, собственно, самой подлодки, так и для проведения, к примеру, пробной точечной установки мин либо повреждения подводных коммуникаций.

"Лошарик" в разрезе. Источник: topwar.ru

Или не "Лошарик"?

Спустя некоторое время в СМИ появилась иная информация о субмарине, где произошел пожар. В частности, "Открытые медиа" со ссылкой на два источника на Северном флоте сообщили, что это все же была не АС-12, а субмарина БС-64 или БС-136. По словам одного источника, АПЛ "Подмосковье", а второй утверждает, что пожар произошел на "Оренбурге" (БС-136). Обе лодки являются носителями для глубоководных аппаратов, так что обе версии выглядят логично.

"Оренбург", до последнего времени стоявший на ремонте в Североморске, мог после выхода из дока подхватить АС-12 и пойти в море на испытания. Что до АПЛ "Подмосковье", то ее перестраивали в 2016 г. На ней, как писала "Российская газета", установили конструкцию для транспортировки мини-подлодок проекта 18 270 "Бестер", задачей которых является проведение подводных спасательных миссий. Если это был тандем "Подмосковье"-"Бестер", то тогда пожар точно был на первой, поскольку вторая вмещает лишь шесть членов экипажа. Если "Оренбург"-"Лошарик", то все же могла гореть АС-12, поскольку проект еще явно сыроват. Ее заявленная глубина погружения - 3 км, но сообщалось о погружении на 2 км. Впрочем, российские СМИ говорят и о 6 км. Хотя, по всей видимости, речь о расчетной максимальной глубине, на которой могут уцелеть отсеки, сконструированные из титановых сплавов в форме батисфер, хотя сама субмарина, вероятно, была бы разрушена.

Лодка-носитель "Оренбург" в месте постоянной дислокации, Оленья губа. Источник: topwar.ru

Видимо, ремонт или реконструкция осуществлялись по принципам "Авось" и "Нуивон**", и на испытаниях что-то пошло не так. Либо же сыграл человеческий фактор. Тут следует вспомнить, что система пожаротушения - ЛОХ (лодочная объемная химическая) - разрабатывалась в 60-х и с тех пор принципиальных изменений не претерпела. Она периодически дает сбой. Плюс традиционные для российских лодок проблемы с системами очистки и регенерации воздуха. Как, например, в случае с АПЛ "Нерпа" в 2008 г. - еще до продажи ее Индии. Тогда из-за неправильно перекрытого вентиля в отсеки начал поступать фреон, в результате чего погибли 20 человек и еще 21 подводник (из 208) пострадал. И индийцы, кстати, тоже сталкивались со схожими трудностями.

Предположительное устройство подлодки "Оренбург". Источник: hi-news.ru

То есть причиной пожара могли быть как технические недоработки, так и действия экипажа, или же все вместе. И, как всегда, погибли люди. "Весь экипаж погиб? Но ведь кто-то потушил пожар", - может возникнуть вопрос. На него тоже есть ответ - он выплывает из сообщения Telegram-канала Mash, согласно которому лишь один офицер скончался в аппарате, а остальные 13 - либо на пути в больницу, либо уже в ней. Эти 13 офицеров, отравленные продуктами горения, и могли, как выразилось МО РФ, "самоотверженно" ликвидировать возгорание.

Причина же пожара пока неизвестна. И существует вероятность, что по результатам расследования будет озвучена не пугающая общественность версия. В то же время 2 июля директор департамента ядерной безопасности Норвежского агентства радиационной и ядерной безопасности Пер Странд сообщил агентству Reuters, что российские власти выходили на связь и поспешили заверить, что причиной инцидента стал взрыв газа. Норвежская сторона, в свою очередь, не зафиксировала повышения уровня радиации, так что Москва могла и не соврать. Но сделала это после сообщения Reuters, когда Минобороны РФ заявило, что, дескать, никаким норвежцам мы о "российском научно-исследовательском глубоководном аппарате" ничего не говорили. Вопрос в том, зачем господину Странду врать. Это раз. Два: такая реакция является стандартной для Москвы, которая в случае неудачи всегда все яростно отрицает. Хорошо это иллюстрирует (раз уж детище HBO и Sky еще на слуху) трагедия на Чернобыльской АЭС.