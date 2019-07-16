Александр Кабанов: Ситуация вокруг аккумуляторного завода резко изменилась 3 16.07.2019, 15:54

3,376

Александр Кабанов

Возможно, ждут команды сверху.

Известный брестский блогер и активист Александр Кабанов рассказал «Радыё Рацыя», что компания, которая занималась строительством в городе аккумуляторного завода, подала в суд иски на двух активистов - Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепясевича.

Как известно, в Бресте активисты уже не первый год протестуют против строительства в областном центре аккумуляторного завода. Не так давно Генеральная прокуратура официально сообщила о задержании Виктора Лемешевского, собственника этого предприятия.

- Узнали, что вчера, 15 июля, начался суд по иску компании, которая занимается строительством аккумуляторного завода, против Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепясевича. Хотя сами они никаких повесток не получали. По нашей информации, на первом судебном заседании кроме представителей компании никого не было. Было ходатайство привлечь на суд в качестве третьих лиц меня и блогера Сергея Петрухина, - говорит Кабанов.

- Какие исковые требования?

- В свое время появился видeoролик «Главный геморрой города Бреста», и в компании посчитали, что информация из этого ролика «затрагивает их честь и достоинство». Хотя точно ничего неизвестно, нас же не было в суде.

Здесь вообще ситуация сложилась какая-то странная, ведь должны же были нас поставить в известность. Но, насколько я понял, этот иск подавался еще до того, как собственника компании задержали. Не исключаю, что теперь судьи сами не очень понимают, как себя дальше вести, так как ситуация резко изменилась. Возможно, ждут команды сверху, а потому нас пока и не дергают.