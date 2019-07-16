Российский «Зоопарк» 3 16.07.2019, 17:14

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российский "Зоопарк-1"

Какую технику украинские военные «поймали» на Донбассе.

Украинским военным удалось получить видеодоказательства присутствия новейшей российской техники на оккупированной территории, сообщает сайт Крым.Реалии.

«Зоопарк-1» ‒ современный российский радиолокационный комплекс. Информация о его переброске из России на Донбасс звучала уже не раз. Но только сейчас украинским бойцам удалось получить видеодоказательства присутствия техники на оккупированной территории и открыть по ней огонь. Как это произошло, для чего комплекс доставили на подконтрольные боевикам территории и что ВСУ могут противопоставить российской разработке?

Позиции полка Нацгвардии «Азов» в районе Светлодарской дуги: бойцы демонстрируют последствия работы крупнокалиберной артиллерии боевиков.

«Все обломки с этого прилета. Подозреваю, что это 122 миллиметра артиллерия была. Когда собирал, еще были теплые», ‒ показывает стальные осколки боеприпаса военный.

Беспилотник подразделения отправляют на окраину оккупированной Горловки. Отсюда, говорят военные, боевики корректируют артиллерийский огонь. Во время полета оператор БПЛА замечает военную технику противника.

Опубликованные кадры ‒ уникальны. Впервые были получены доказательства поражения такой техники на Донбассе.

«Три месяца нам о нем известно. Мы готовили свои средства для того, чтобы его можно было обнаружить. Но они действовали грамотно, часто меняли позиции, выдвигались на разных участках», ‒ рассказывает начальник артиллерии полка «Азов» с позывным «Билотур».

На что же охотились бойцы последние несколько месяцев? По словам военных, а также профильных экспертов, в кадре ‒ радиолокационный комплекс «Зоопарк-1». Эта техника демонстрировалась в программе российского телеканала «Звезда». А вот комплекс, попавший под обстрел вблизи Горловки.

«Средства контрбатарейной борьбы, а «Зоопарк-1» принадлежит к этим средствам, он предназначен для обнаружения огневых позиций минометных, артиллерийских и ракетных систем залпового огня, а также оперативно-тактических и тактических ракет. Он способен обнаруживать места, определять траекторию полета этих боеприпасов, ориентировочное место падения этих боеприпасов, давать информацию своим подразделениям для наведения на эти огневые позиции противника для того, чтобы в дальнейшем их уничтожать», ‒ рассказывает главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко.

Разработка комплекса началась еще в 1980-х годах. Но из-за распада СССР в Украину эта техника никогда не поставлялась, говорит Михненко. На вооружение российской армии «Зоопарк» начал поступать только в 2008 году.

«Этот комплекс «Зоопарк-1», который мы увидели на территории Донбасса, а именно тот, который около Горловки был уничтожен, ‒ это, фактически, исключительно российское вооружение, которое было создано во времена Российской Федерации. Такого образца, который мы видели сейчас там, ‒ он не поставлялся. Его нет на территории Украины», ‒ отметил Михненко.

Впервые доказательства пребывания комплекса «Зоопарк-1» на оккупированной части Донбасса продемонстрировали волонтеры международного сообщества «Информнапалм». В 2016 году на опубликованных фото боевики «засветили» характерные детали машины. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют: фиксировали работу российского комплекса даже раньше.

«По тому видео четко видно ‒ да, это «Зоопарк». Непосредственно с 2014 года он находится на нашей территории. Мы фиксировали это и осенью 2014-го, и тем более в 2015-м, когда были созданы 1-й и 2-й «армейские корпуса», ‒ говорит спикер ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

О фиксации комплекса «Зоопарк-1» в районе оккупированной Горловки в апреле этого года в своем официальном отчете сообщила также мониторинговая миссия ОБСЕ. Благодаря международным наблюдателям на оккупированной части Донбасса удалось обнаружить еще один современный российский контрбатарейный комплекс.

В январе 2015 года в оккупированном Донецке, заявляя об обстреле со стороны ВСУ, боевики показали членам миссии ОБСЕ данные с РЛС «Аистенок». Этот радар ‒ российская разработка, официально представленная только в 2008 году. На видео заметно, что операторы комплекса всячески скрывают свои лица от камер. В сообществе «Информнапалм» уверены: современные радары отправляют с территории России вместе с российскими военными.

«Местных научить нельзя ‒ на механика-водителя БМП, танка, тягача, на снайпера еще как-то, военного инженера, то есть минно-подрывного дела. Но изучить на базе какого-то полигона такую сложную систему ‒ нет, это невозможно. Нужны тренажеры, нужно квалифицированное заведение, квалифицированные профессиональные преподаватели для того, чтобы этому научить», ‒ отмечает представитель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

В Минобороны России сообщали, что и «Аистенок», и «Зоопарк-1» поставлялись в Сирию, где участие в боевых действиях принимают российские военные. В управлении разведки Минобороны Украины заявляют: россияне используют горячие точки как испытательный полигон для такой техники.

«Очень активно используются на нашей территории специалисты предприятий-производителей, осуществляющие контроль применения этого оружия. Вносят после этого соответствующие технологические изменения для того, чтобы усовершенствовать это оружие, используемое на территории Украины», ‒ говорит Вадим Скибицкий.

Эксперты, анализируя видео с российским комплексом под Горловкой, отмечают одну важную деталь ‒ его применение было не совсем обычным.

«Чаще всего пытаются такие комплексы где-то скрыть, чтобы его не было заметно. Поставить за какой-то холм, чтобы его было невозможно выявить различными средствами. То есть максимально его скрыть. В данном случае мы видим ситуацию, где фактически он был на голой местности. На одной стороне ‒ небольшая лесополоса, на другой ‒ небольшая лесополоса, но его было видно», ‒ замечает Михненко.

Представители волонтерского сообщества «Информнапалм», которые с 2014 года идентифицировали на Донбассе несколько десятков образцов современной российской техники, говорят, что эта ошибка ‒ не единичный случай.

«Они становятся какие-то менее напуганные, что ли. Ну, фиксируйте ‒ ну и что дальше? Вы уже фиксировали. Они уже не так боятся. Ну, «Зоопарк» нашли. Но и до этого были скандалы. Находили «Красуху», «Житель», «Торн». При том, что находили не волонтеры, а официальные организации типа ОБСЕ. И что? Организации опубликовали отчет ‒ и ничего: ни дополнительных санкций, ни международного давления», ‒ отмечает Михаил Макарук.

В 2018 году в Украине представили собственный контрбатарейный комплекс «Зоопарк-3». От российского аналога он отличается повышенной дальностью работы.

Выявлять работу минометов украинская разработка может на расстоянии более 20 километров, позиции артиллерии ‒ на дистанции почти 30 километров, РСЗО ‒ почти 40, зафиксировать применение тактических ракет техника способна за 55 километров.

Летом 2018 года комплекс даже участвовал в параде ко Дню Независимости Украины.

«На сегодняшний день «Зоопарк-3» принят на вооружение. Весной было принято решение о принятии данного образца. Будет ли он поставляться в будущем ‒ все зависит от Министерства обороны, от заказов Минобороны. «Зоопарк-3» в войска пока не поставлялся», ‒ говорит Антон Михненко.

При таких условиях ВСУ приходится рассчитывать на помощь партнеров. С начала войны на Донбассе США передали Украине несколько десятков контрбатарейных радаров собственного производства.