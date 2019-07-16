На заметку автовладельцам: что делать если номер машины стал не виден? 7 16.07.2019, 17:42

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Фото: onliner.by

Советы, как избежать штрафа.

В редакцию «Медиа-Полесье» обратились автовладельцы с проблемой: на автомобильных номерах исчезает краска. Как поступать в такой ситуации, чтобы избежать штрафа. В тонкостях вопроса разбирались журналисты.

Как рассказал заместитель начальника МРЭО ГАИ Пинского ГОВД Дмитрий Синютич, согласно пункту 10.3 ПДД водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги, а также не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке с расстояния 40 метров и менее. Нарушение влечёт административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин.

- Что делать водителям, если на автомобильных номерах стерлась краска?

- Автовладельцы могут обратиться в МРЭО ГАИ за заменой регистрационных знаков. В таком случае нужно будет менять сертификат и техпаспорт на транспортное средство.

- Если владелец не хочет менять номера?

- Можно обратиться в Полиграфический центр МВД Республики Беларусь (Минск, ул. Грушевская, 7в – прим.) за заменой пришедших в негодность регистрационных знаков транспортных средств.

- Что нужно для замены?

- Даже, если Вам нужно заменить один регистрационный знак, с собой нужно взять оба (!) номера, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), документ, удостоверяющий личность (паспорт), или водительское удостоверение, квитанцию об оплате.

По информации, размещённой на сайте МВД, на сегодняшний день замена одного регистрационного знака для физических лиц стоит 20 рублей, комплекта номеров – 30 рублей.

Для юридических лиц – 32 и 44 рубля соответственно.

В МРЭО ГАИ вы можете подобрать номер желаемой комбинации цифр и букв. Стоимость услуги – 255 рублей.

Можно заказать изготовление номеров в индивидуальном порядке за 1,530 рублей.