Видеофакт: Град засыпал огороды в Петриковском районе 16.07.2019, 18:15

Клумбы и даже грядки помидоров оказались под ледяной крошкой.

Ночью в Гомельской области местами прошел град. Наутро люди увидели свои огороды под слоем ледяной крошки. Снимками стихии поделился с tut.by читатель.

В ночь на 16 июля в агрогородке Копаткевичи (Петриковский район) прошел град. Клумбы и даже грядки помидоров оказались под ледяной крошкой. Град также сбил плоды на деревьях.

«Град начался в 00.30 и шел около часа, а снимки мы делали наутро, в пять часов», — рассказал читатель Сергей.

По данным ресурса pogoda.by, в минувшие сутки в Беларуси сохранялась прохладная неустойчивая погода, в Гомельской области столбик термометра опустился до отметки в +14 градусов. По восточной половине страны прошли дожди, местами с грозами, а утром был туман.