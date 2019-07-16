Нефтяной танкер из ОАЭ пропал в Ормузском проливе 16.07.2019, 19:06

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Танкер отклонился от курса в сторону Ирана.

Во время прохода через Ормузский пролив нефтяной танкер из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты. По последним данным, танкер отклонился от курса в сторону Ирана. Об этом сообщает svoboda.org со ссылкой на Associated Press.

Танкер Riah шёл под флагом Панамы. Он регулярно выполнял рейсы с западного побережья ОАЭ к восточному, пересекая Ормузский пролив. За три месяца перемещений по ОАЭ танкер ни разу не отключал систему передачи координат, отметил собеседник агентства.

В Тегеране и Абу-Даби пока никак не прокомментировали ситуацию. Флот ВМС США, который контролирует воды Ближнего Востока, отказался от комментариев.

11 мая как минимум четыре судна, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападениям. О жертвах, как и о разливе нефти, не сообщалось. Подробности инцидента остаются неизвестными.

4 июля морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер Grace-1 в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

9 июля иранские корабли попытались захватить британский нефтяной танкер, шедший в сопровождении фрегата Montrose. В Тегеране попытку захвата британского танкера отрицают.

В мае и июне США обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. Иран все обвинения отвергает.