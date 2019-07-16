Система дала сбой Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

16.07.2019, 19:18

Антон Орехъ

Все, что прежде сходило с рук, в этот раз почему-то не сошло.

Представляете, как им сейчас обидно, этим четырем сотрудникам по Западному округу Москвы. Вопрос: «Почему я?», точнее, «Почему мы?» не может у них не возникать.

Система дала сбой. Сотни, если, к сожалению, не тысячи стражей порядка и блюстителей закона по всей стране занимаются составлением липовых протоколов, фальсификацией доказательств и показаний, подбрасыванием наркотиков, рисованием «палок» в отчетах, вымогательством и коррумпированием. И пока тысячи их добросовестных товарищей честно несут свою службу, эти оборотни компрометируют образ полиции в глазах граждан РФ. Компрометируют и прекрасно себя чувствуют.

И ничто не предвещало беды и в этот раз. Но из-за какого-то чувака, которого они знать не знали и которого рассматривали просто как очередного подопытного кролика, началась странная история, в просторечье именуемая задницей! Все, что прежде сходило с рук, в этот раз почему-то не сошло. Раньше за это сажали тех, кого они брали в оборот, а теперь этого парня отпустили с тысячей извинений, а вот им за него придется отвечать.

Они делали то же, что делали всегда. Они выполняли те же распоряжения, что выполняли всегда – так почему же именно сейчас и именно они должны ответить за какую-то фигню, которую придумали совершенно другие люди, и в которой эти парни были обычными исполнителями. Ну, почему?

Впрочем, ответили не только они. В этом УВД, да и вообще в столичной полиции после дела Голунова тряхануло прилично. Но людям действительно непонятно, почему то, что прежде было обычной практикой, вдруг стало недопустимым проступком. Ведь они теряют привычную работу, теряют привычный образ жизни – и вообще, жизнь рушится. И это всё потому, что они какому-то чертову адвокату не сказали и не дали этому Голунову домой позвонить? Вот за это всё коту под хвост?!

В органах не привыкли спорить – там привыкли исполнять. Но четверо наказанных хотят даже судиться, бунтуют! Если система их отторгла, принесла в жертву, то и они больше не чувствуют себя обязанными системе. Конечно, никто их не восстановит. Потому что для этой системы они стали чужими. И даже если уволили их с каким-нибудь нарушениями – то на эти нарушения закроют глаза.

Эти четыре мушкетера из Западного округа испытают на себе то, что испытывали неоднократно люди, которых они сами оприходовали. Просто у данного УВД давно сложилась такая гадкая репутация. И можно, конечно, представить, что именно эти четверо никогда и ни в чем не участвовали, а сегодня отвечают за два несделанных телефонных звонка, но поверить в это, на мой субъективный взгляд, очень сложно. И объектив но, то, что случилось с Голуновым достойно уголовных статей и не просто увольнений, а тюрьмы. И надо бы радоваться, что никого за это не сажают, а люди вместо этого негодуют и хотят искать «правду». Потому что привыкли, что «правда» в их понимании, всегда на их стороне.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»